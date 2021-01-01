Минус 30 кг: Ребел Уилсон рассказала, в чем причина ее резкого похудения

Актриса объяснила, как ей удалось так быстро похудеть.

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон рассекретила причину похудения на 30 килограмм. Свои радикальные меры объяснила тем, что планирует стать мамой.

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На своей странице в Инстаграм 41-летняя звезда фильма «В активном поиске» призналась, что похудеть смогла благодаря спорту и правильному питанию. А к такому решению пришла не сама. Ей настоятельно рекомендовал врач похудеть:

«Когда я разбиралась в вопросах фертильности, врач сказал: «Что же, у вас было бы гораздо больше шансов, если бы вы были здоровы». На самом деле меня это немного обидело. Я всегда думала, что хотя я и большая, но в любом случае здорова. Вот с чего все началось: если я похудею, это даст мне больше шансов на получение яйцеклеток лучшего качества и заморозить их для будущей беременности», - сообщила актриса.

Какой была и какой стала актриса Ребел Уилсон instagram.com/rebelwilson

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