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Минус 30 кг: Ребел Уилсон рассказала, в чем причина ее резкого похудения

Актриса объяснила, как ей удалось так быстро похудеть.
Минус 30 кг: Ребел Уилсон рассказала, в чем причина ее резкого похудения
Минус 30 кг: Ребел Уилсон рассказала, в чем причина ее резкого похудения
instagram.com/rebelwilson

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон рассекретила причину похудения на 30 килограмм. Свои радикальные меры объяснила тем, что планирует стать мамой.

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На своей странице в Инстаграм 41-летняя звезда фильма «В активном поиске» призналась, что похудеть смогла благодаря спорту и правильному питанию. А к такому решению пришла не сама. Ей настоятельно рекомендовал врач похудеть:

«Когда я разбиралась в вопросах фертильности, врач сказал: «Что же, у вас было бы гораздо больше шансов, если бы вы были здоровы». На самом деле меня это немного обидело. Я всегда думала, что хотя я и большая, но в любом случае здорова. Вот с чего все началось: если я похудею, это даст мне больше шансов на получение яйцеклеток лучшего качества и заморозить их для будущей беременности», - сообщила актриса.

Какой была и какой стала актриса Ребел Уилсон
Какой была и какой стала актриса Ребел Уилсон
instagram.com/rebelwilson

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Теги: Ребел Уилсон, похудение звезд, материнство звезд
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Источник: Ivona

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