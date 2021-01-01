Известный актер умер сидя на коне

Звезде "Декстера" было 60 лет.

В пятницу, 30 июля 2021 года, ушел из жизни американский актер и звезда сериалов таких, как «Декстер» и «Дни нашей жизни», Джей Пикетт.

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60-летний актер умер на съемочной площадке во время работы над будущей картиной «Долина сокровищ».

Джей Пикетт сидел на коне и готовился к съемке сцены, как вдруг потерял сознание и умер. Сотрудники вызвали медиков, но спасти его не удалось. Есть предположение, что причиной смерти стал сердечный приступ. Официальная версия пока неизвестна.

«Многие из вас уже слышали о трагедии, которая случилась. Джей Пикетт, наш главный герой, сценарист, продюсер и создатель этого фильма, внезапно умер, когда мы готовились снимать сцену», - сказал режиссер и продюсер Трэвис Миллс.

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