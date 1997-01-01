Юбилей за 14 млн долларов: Меган Маркл устроит грандиозную вечеринку

Герцогиня пригласила на юбилей 65 человек.

В среду, 4 августа 2021 года, Меган Маркл исполнится 40 лет. Герцогиня Сассекская планирует отмечать юбилей в Санта-Барбаре, штат Калифорния, где расположен их с мужем особняк стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов, пишет The Sun.

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Супруга принца Гарри пригласит на свой день рождения 65 человек. Одной из гостей станет Опра Уинфри, которая посоветовала организатора вечеринок для звезд Колина Коуи. Он занимался организацией вечеринок для таки звезд, как Ким Кардашьян, Тома Круза, Дженнифер Энистон и многих других.

«Меган хочет провести свой день рождения в узком кругу. На мероприятие приглашено около 65 человек – ее ближайшие друзья и семья. Колина порекомендовала ей Опра, а она всегда устраивает невероятные вечеринки», – написал источник.

Стоит отметить, что на малолюдный праздник актриса Меган Маркл потратит 14 миллионов долларов. Принц Гарри для жены заказал торт от «Posies & Sugar». Также гостей ждет шведский стол с местной кухней и элитные вина.

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