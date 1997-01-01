Кит Харингтон рассказал о проблемах с психикой и алкоголем

Актер рассказал о психических проблемах после завершения сериала «Игра престолов».

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Известный британский актер и звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон, который сыграл Джона Сноу, рассказал об алкогольной зависимости во время съемок сериала, а также о психических проблемах после его завершения.

Актер признался, что лечился в реабилитационном центре после 10-летней роли Сноу, которая и сделала его известным на весь мир.

«У меня были проблемы с психическим здоровьем после «Игры Престолов». Я думаю, что это было напрямую связано с характером шоу и тем, что я делал в течение многих лет», - сказал 34-летний актер.

Отметим, в 2019 году стало известно, что Харингтон попал в рехаб из-за проблем с алкоголем.

«Я сделал своего рода перерыв после «Престолов», и сказал: «Я не хочу работать год. Я хочу действительно сосредоточиться на себе». И я действительно счастлив, что сделал это», - сказал он.

Спустя год знаменитость намеривался вернуться к съемкам, но коронавирус нарушил его планы. Впрочем, актер не жалеет об упущенном времени, ведь во время пандемии у них с женой Роуз Лесли родился сын.

«Для меня главным результатом пандемии стало то, что я стал отцом. Так что за последние полтора года у меня был довольно глубокий и удивительный опыт», - признался он.

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