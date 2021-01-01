«Труп невесты»: Анджелина Джоли взволновала поклонников внешним видом

Актриса испугала сильной худобой.

Известная американская актриса и звезда фильмов таких как «Подмена», «Малефисента», «Турист», «Мистер и миссис Смит», «Лара Крофт» и «Соблазн» Анджелина Джоли удивила поклонников сильной худобой.

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Актриса отправилась в путешествие в Италию со своим другом, художником JR. Там они гуляли улицами Венеции и забрались на крышу, с которой звезда едва не сорвалась. Джоли была одета в платье, которое ассоциируется с «мешок от картошки». Волосы собрала в пучок, а обувь решила снять, дабы не споткнутся на крыше.

Поклонники отметили, что ноги знаменитости торчали, как «спички» и предположили, что развод с Питтом для актрисы дается тяжело, ведь она исхудала еще больше.

«Окончательно довела себя», «Ноги-спички», «Пропаганда анорексии», «Очень похожа на труп невесты из одноименного мульта», «Ведьма в застенке», «Развод ее доконает», «Скелет на крыше», «В возрасте за 40 лучше иметь лишние пять кило, чем недовес. Но у Джоли, думаю, это связано с болезнью и операциями», - оставили свои комментарии под фото поклонники Джоли.

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