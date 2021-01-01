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Netflix составил рейтинг самых привлекательных актеров

Узнайте, кто возглавил ТОП-5.
Netflix составил рейтинг самых привлекательных актеров
Netflix составил рейтинг самых привлекательных актеров
Getty Images

Мегапопулярный стриминговая платформа Netflix решил провести опрос среди своих пользовательниц, чтобы определить имя самого красивого актера современности. Развлекательный сервис обнародовал ТОП-5 самых привлекательных кинозвезд-мужчин.

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Так, на пятой строчке рейтинга оказался 24-летний американец Ной Сентинео. Парень наиболее известен по роли Хесуса Фостера в сериале «Фостеры», а также по съемках в фильмах «Как создать идеального парня», «Сьерра Берджесс - неудачница» и «Всем парням, которых я любила раньше».

Ной Сентинео
Ной Сентинео
Getty Images

Четвертое место занял 38-летний британский актер Генри Кавилл. Мужчина снимался в фильмах «Лига справедливости», «Миссия Невыполнима: Последствия», «Энола Холмс», а также в сериалах «Тюдоры» и «Ведьмак».

Генри Кавилл
Генри Кавилл
Getty Images

В тройку лидеров вошел 24-летняя австралийская кинозвезда Джейкоб Элорди, наибольшую известность которому принесла роль Ноа Флинна в «Будке поцелуев». А мечтой всех девочек-подростков он стал после съемок в сериале «Эйфория».

Джейкоб Элорди
Джейкоб Элорди
Getty Images

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Вторую стройку в рейтинге по результатам опроса получил 30-летний итальянец Микеле Морроне. Международное признание актер получил после роли Массимо Торричелли в эротико-романтическом фильме «365 дней». Картину называют польским вариантом «50-ти оттенков серого».

Микеле Морроне
Микеле Морроне
Getty Images

ТОП-5 самых привлекательных актеров возглавил 30-летний британский актер Реге-Жан Пейдж, который стал всемирно известным только в конце 2020 года. Он сыграл роль роли герцога Гастингса в телесериале «Бриджертоны». Ходят слухи, что Пейдж может стать новым Джеймсом Бондом.

Реге-Жан Пейдж
Реге-Жан Пейдж
Getty Images

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Теги: Netflix, рейтинг, самые красивые актеры, Ной Сентинео, Генри Кавилл, Джейкоб Элорди, Микеле Морроне, Реге-Жан Пейдж
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Источник: ivonа bigmir)net

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