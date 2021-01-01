Netflix составил рейтинг самых привлекательных актеров

Узнайте, кто возглавил ТОП-5.

Мегапопулярный стриминговая платформа Netflix решил провести опрос среди своих пользовательниц, чтобы определить имя самого красивого актера современности. Развлекательный сервис обнародовал ТОП-5 самых привлекательных кинозвезд-мужчин.

Читай также: Звезды рекомендуют: ТОП-10 лучших сериалов по версии знаменитостей

Так, на пятой строчке рейтинга оказался 24-летний американец Ной Сентинео. Парень наиболее известен по роли Хесуса Фостера в сериале «Фостеры», а также по съемках в фильмах «Как создать идеального парня», «Сьерра Берджесс - неудачница» и «Всем парням, которых я любила раньше».

Ной Сентинео Getty Images

Четвертое место занял 38-летний британский актер Генри Кавилл. Мужчина снимался в фильмах «Лига справедливости», «Миссия Невыполнима: Последствия», «Энола Холмс», а также в сериалах «Тюдоры» и «Ведьмак».

Генри Кавилл Getty Images

В тройку лидеров вошел 24-летняя австралийская кинозвезда Джейкоб Элорди, наибольшую известность которому принесла роль Ноа Флинна в «Будке поцелуев». А мечтой всех девочек-подростков он стал после съемок в сериале «Эйфория».

Джейкоб Элорди Getty Images

Читай также: ТОП-10 звезд, чьи имена и фамилии мы произносим неправильно

Вторую стройку в рейтинге по результатам опроса получил 30-летний итальянец Микеле Морроне. Международное признание актер получил после роли Массимо Торричелли в эротико-романтическом фильме «365 дней». Картину называют польским вариантом «50-ти оттенков серого».

Микеле Морроне Getty Images

ТОП-5 самых привлекательных актеров возглавил 30-летний британский актер Реге-Жан Пейдж, который стал всемирно известным только в конце 2020 года. Он сыграл роль роли герцога Гастингса в телесериале «Бриджертоны». Ходят слухи, что Пейдж может стать новым Джеймсом Бондом.

Реге-Жан Пейдж Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.