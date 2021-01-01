Джаред Лето удивил экстремальной выходкой в Киеве
Читай также: Певица Холзи родила и показала фото первенца
Известный американский актер и фронтмен группы «30 Seconds to Mars» Джаред Лето на своей странице в Инстаграм опубликовал видео и фото, на которых он гуляет возле Рыбальского моста в Киеве, а затем забирается на него. Соответствующие снимки и ролик артист выложил себе в ленту, а затем и в сторис.
На видео музыкант движется по мосту и поднимается на один из его пилонов, высота которого около 40 метров. В это время его снимает камера с дрона, а сам Лето делает яркое Селфи.
«Выходной день в Киеве 2 года назад. Кто хочет заняться скалолазанием?», - написал певец.
Отметим, что впервые исполнитель поделился видео с Рибильського моста в марте прошлого года. В описании к ролику он признался в любви к киевским мостам.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Отдых за границей: куда звезды советуют отправиться в отпуск летом 2021 года
- Джамала рассказала, как похудела на 12 кг за четыре месяц
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.