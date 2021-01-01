Джаред Лето удивил экстремальной выходкой в Киеве

Артист поделился воспоминаниями о посещении украинского города.

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Известный американский актер и фронтмен группы «30 Seconds to Mars» Джаред Лето на своей странице в Инстаграм опубликовал видео и фото, на которых он гуляет возле Рыбальского моста в Киеве, а затем забирается на него. Соответствующие снимки и ролик артист выложил себе в ленту, а затем и в сторис.

На видео музыкант движется по мосту и поднимается на один из его пилонов, высота которого около 40 метров. В это время его снимает камера с дрона, а сам Лето делает яркое Селфи.

«Выходной день в Киеве 2 года назад. Кто хочет заняться скалолазанием?», - написал певец.

Отметим, что впервые исполнитель поделился видео с Рибильського моста в марте прошлого года. В описании к ролику он признался в любви к киевским мостам.

Джаред Лето на мосту в Киеве instagram.com/jaredleto

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