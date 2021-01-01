Узнайте, где этим летом отдыхают украинские звезды.

Отдых за границей: куда звезды советуют отправиться в отпуск летом 2021 года instagram

Лето в самом разгаре, а многие еще не отдохнули от работы, и не отправились в незабываемый отпуск. Представляем вам ТОП-5 украинских звезд, которые уже успели насладиться путешествием этим летом. Они посоветовали места, где лучше всего провести летние каникулы.

Влад Яма советует посетить Грецию

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Постоянный судья «Танцев со звездами» Влад Яма со своей женой и сыном отдыхали в курортном городке Аниссарас, который расположился на побережье Эгейского моря в северной части острова Крит. Отметим, что в названом отеле он отдыхал 9 лет назад.

Владимир Остапчук советует посетить Черногорию

Известный украинский шоумен вместе с женой арендовали автомобиль и ночевали в различных бутик-отелях. Супруги рекомендуют посетить города Пераст и Котор.

Сергей Бабкин советует побывать в Италии и Турции

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин отправился в отпуск со семьей в отель «Rixos Premium Bodrum» (Турция), а после отправился в «all inclusive» (Италия), где созерцал красоту озера Комо.

Сергей Бабкин с женой на отдыхе instagram.com/snezhana_babkina

Снежана Бабкина на отдыхе instagram.com/snezhana_babkina

Дмитрий Монатик советует посетить Грецию и Францию

Исполнитель с женой этим летом побывал в Афинах, а когда отдыхал в Париже посетил открытие «pop-up store Ruslan Baginskiy» (украинского шляпника Руслана Багинского).

Катя Осадчая и Юрий Горбунов рекомендуют Турцию

Известная телеведущая Катя Осадчая этим летом была в Турции неоднократно. Тогда знаменитость совмещала романтический отдых с мужем и съемками программы «Світське життя».

Автор: Леся Сайко

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