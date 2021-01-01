Отдых за границей: куда звезды советуют отправиться в отпуск летом 2021 года
Лето в самом разгаре, а многие еще не отдохнули от работы, и не отправились в незабываемый отпуск. Представляем вам ТОП-5 украинских звезд, которые уже успели насладиться путешествием этим летом. Они посоветовали места, где лучше всего провести летние каникулы.
Влад Яма советует посетить Грецию
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Постоянный судья «Танцев со звездами» Влад Яма со своей женой и сыном отдыхали в курортном городке Аниссарас, который расположился на побережье Эгейского моря в северной части острова Крит. Отметим, что в названом отеле он отдыхал 9 лет назад.
Владимир Остапчук советует посетить Черногорию
Известный украинский шоумен вместе с женой арендовали автомобиль и ночевали в различных бутик-отелях. Супруги рекомендуют посетить города Пераст и Котор.
Сергей Бабкин советует побывать в Италии и Турции
Известный украинский музыкант Сергей Бабкин отправился в отпуск со семьей в отель «Rixos Premium Bodrum» (Турция), а после отправился в «all inclusive» (Италия), где созерцал красоту озера Комо.
Дмитрий Монатик советует посетить Грецию и Францию
Исполнитель с женой этим летом побывал в Афинах, а когда отдыхал в Париже посетил открытие «pop-up store Ruslan Baginskiy» (украинского шляпника Руслана Багинского).
Катя Осадчая и Юрий Горбунов рекомендуют Турцию
Известная телеведущая Катя Осадчая этим летом была в Турции неоднократно. Тогда знаменитость совмещала романтический отдых с мужем и съемками программы «Світське життя».
Автор: Леся Сайко
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