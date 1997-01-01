Джамала рассказала, как похудела на 12 кг за четыре месяца

Узнайте, в чем причина быстрого похудения певицы.

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Известная украинская певица Джамала во время второй беременности набрала примерно 20 килограмм. После родов знаменитость взялась за себя и сильно похудела.

В программе «Це розкіш» на Радио НВ Джамала призналась, что за четыре месяца она похудела на 12 килограмм. Она обратилась к специалисту, который разработал ей индивидуальную программу похудения.

«Я обратилась, прежде всего, потому, что мне очень хотелось надеть свои наряды, чтобы они выглядели на мне так же, как и до беременности», - сказала звезда.

По ее словам, самым сложным был первый месяц похудения. В первые две недели певице получилось сбросить всего 800 грамм:

«Я была в шоке! Как? Я просто супер-отличница, я ничего не ела: ни печенья, ничего сладкого, молочного, фруктов, никаких фруктов вообще! Бананов! Я очень люблю бананы. Ни одного! И только 800 грамм за первые две недели! Мне кажется, это был самый тяжелый момент. Не бросить и не сказать: «Да, ничего не действует, все, пока, я буду есть, как я ела». А потом, когда через две недели и потом еще две недели на весах уже стало минус два кило – о, это уже интереснее».

Также певица добавила, что за четыре месяца правильного питания сильно изменилась. Она может съесть гамбургер или вареники с картошкой, но ей уже это «не по кайфу». А тем, кто пытается похудеть, певица советует не упускать руки особенно в первый месяц:

«Потому что в первый месяц тело твое ведет себя очень жадно ко всем граммам и килограммам. Оно чувствует, что что-то делается не то, и оно пытается все удержать», – объясняет звезда.

Джамала instagram.com/jamalajaaa

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