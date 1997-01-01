Певица Холзи родила и показала фото первенца
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Известная американская певица Эшли Николетт Франджипани, более известная под сценическим псевдонимом Холзи впервые стала мамой.
На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала снимки, на которых она держит на руках новорожденного ребенка, а возле нее сидит отец малыша, ее бойфренд Алев Айдин. На втором фото артистка показала, как кормит грудью младенца и написала такие слова:
«Благодарность. От самых «редких» и эйфорических родов. Работает от любви».
Отметим, что для звездной пары это первый общий ребенок, который родился 14 июля 2021 года. Также звезда рассекретила имя ребенка – Эндер Ридли Айдин. Но пол малыша пока неизвестен.
Также известно, что Холзи скрывала отношения с Алевом, который на пять лет младше нее. Они встречаются, по меньшей мере, с октября 2020 года. Именно тогда пару засекли папарацци во время совместного выхода в Лос-Анджелесе.
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