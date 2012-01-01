Звездные супруги потеряли близкого человека.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем в трауре: в их семьи случилось горе Getty Images

В субботу, 17 июля 2012 года умерла известная актриса Пилар Бардем. 82-летняя мать известного актера Хавьера Бардема, который состоит в браке с Пенелопой Крус, умерла в Мадриде от осложнений, вызванных болезнью легких.

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Актриса была хорошо известна своими работами, как в испанских фильмах, так и в телесериалах и была удостоена множества наград за свои усилия на протяжении всей своей жизни.

18 июля 2012 года ее 58-летний сын Карлос опубликовал пост в твиттере, в котором сообщил о смерти матери.

«Мы прощаемся с моей матерью с сердцем, полным любви. С нежностью и улыбкой на губах. И с душой, переполненной благодарностью за тысячи и тысячи посланий любви, уважения и восхищения Пилар Бардем. Спасибо за эту волну любви», - написал Карлос.

«Она ушла с миром и без страданий, окруженная любовью своей семьи. Мы знаем, как многие испытывали к ней любовь и восхищение, как в Испании, так и за ее пределами, за ее работу в качестве актрисы и борца, который всегда был солидарен. Мы всем сердцем ценим любовь к нашей матери », - написал он.

Отметим, что актриса является лауреатом многих престижных премий в области театра и кино. В том числе премии «Гойя» - испанского аналога американского “Оскара“ в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Пилар Бардем Getty Images

Пилар Бардем и ее сыновья Карлос и Хавьер Getty Images

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