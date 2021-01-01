Виктория Смеюха ответила на слухи о романе с Юрием Никитиным

Был ли роман у солистки «НеАнгелов» с продюсером группы.

Известная украинская исполнительница Виктория Смеюха, которая недавно начала сольную карьеру под сценическим именем VICTORIA, стала героиней нового выпуска проекта канала СТБ «Неймовірна правда про зірок».

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Во время интервью для популярной программы бывшая участница «НеАнгелов» впервые прокомментировала слухи о романе с продюсером группы Юрием Никитиным. В Сети долгое время сплетничали о том, что именно Виктория стала причиной развода Никитина и его жены Ольги Горбачевой в 2009 году.

Сама же артистка в эфире заверила, что у нее не было любовных отношений с Юрием. Виктория призналась, что продюсер воплощал все ее мечты об идеальном мужчине, однако она никогда бы не решилась разрушить чью-то семью ради собственного счастья.

«Я всегда за то, чтобы мужчина добивался. Чтобы отбивать кого-то и разрушать – нет, это не обо мне. Я считаю, что Юрий Никитин – очень хороший человек. Он мужественный. Он воплощал все мои мечты. В такого человека грех не влюбиться. Но так, чтобы без памяти – нет, конечно, нет», – поделилась певица.

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