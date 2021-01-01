У 50-летнего Юэна Макгрегора родился первый сын
Один из самых востребованных актеров Великобритании Юэн Макгрегор в пятый раз стал отцом. Возлюбленная артиста, звезда сериала «Фарго» Мэри Элизабет Уинстэд подарила ему первого сына.
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О пополнении в семье сообщила одна из дочерей Юэна от первого брака с художницей-постановщицей Ив Мавракис. Так, 25-летняя Клара Макгрегор опубликовала в Инстаграм несколько фото с новорожденным малышом.
«Добро пожаловать в мир, братишка ❤️ Поздравляю папу и Мэри. Это величайший подарок», - написала Клара.
Позже еще одна дочь Макгрегора, 20-летняя Эстер рассекретила в соцсети имя брата. Юэн и Мэри назвали мальчика Лори.
«Встретила моего младшего брата, похожего на пирата. Добро пожаловать в семью, маленький Лори», - написала Эстер.
Отметим, что у 50-летнего актера есть еще две приемные дочери: 19-летняя Джамиян и 10-летняя Анук. С первой женой Ив Мавракис актер прожил в браке 23 года.
С нынешней возлюбленной Мэри Элизабет Уинстэд он познакомился на съемках «Фарго». Юэн старше своей избранницы на 13 лет.
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