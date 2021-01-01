Новорожденный мальчик стал пятым ребенком актера «Звездных войн».

У 50-летнего Юэна Макгрегора родился первый сын Getty Images

Один из самых востребованных актеров Великобритании Юэн Макгрегор в пятый раз стал отцом. Возлюбленная артиста, звезда сериала «Фарго» Мэри Элизабет Уинстэд подарила ему первого сына.

Читай также: Как выбрать летний лагерь для ребенка: 7 лайфхаков

О пополнении в семье сообщила одна из дочерей Юэна от первого брака с художницей-постановщицей Ив Мавракис. Так, 25-летняя Клара Макгрегор опубликовала в Инстаграм несколько фото с новорожденным малышом.

«Добро пожаловать в мир, братишка ❤️ Поздравляю папу и Мэри. Это величайший подарок», - написала Клара.

Позже еще одна дочь Макгрегора, 20-летняя Эстер рассекретила в соцсети имя брата. Юэн и Мэри назвали мальчика Лори.

«Встретила моего младшего брата, похожего на пирата. Добро пожаловать в семью, маленький Лори», - написала Эстер.

Отметим, что у 50-летнего актера есть еще две приемные дочери: 19-летняя Джамиян и 10-летняя Анук. С первой женой Ив Мавракис актер прожил в браке 23 года.

Юэн Макгрегор с экс-женой Ив Мавракис Getty Images

С нынешней возлюбленной Мэри Элизабет Уинстэд он познакомился на съемках «Фарго». Юэн старше своей избранницы на 13 лет.

Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona: