Как выбрать летний лагерь для ребенка: 7 лайфхаков

Задача сложная, но выполнимая.

Как выбрать детский лагерь: на что обращать внимание depositphotos.com

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Лето в самом разгаре, а значит сейчас стоит спланировать отдых детей. Если вы не собираетесь в семейный отпуск, обратите внимание на летние лагеря – это отличное место для летних каникул. И чтобы лагерь не разочаровал, перед покупкой путевки, уточните несколько моментов. Какие именно – читайте на Ivona.

Как выбрать летний лагерь для ребенка: изучаем разновидности

Сегодня на территории Украины действует множество летних лагерей:

Дневной (ребенок в лагере только днем, пока родители на работе, ночует дома),

Языковой лагерь (из названия понятно, что в таких лагерях углубленное изучение иностранных языков. Языковой лагерь может располагаться, как в вашем городе, так и в другой стране (для полного погружения в культуру государства, язык которого учит ребенок),

Спортивный лагерь (такой лагерь подойдет тем, кто активно занимается спортом),

Творческий лагерь (здесь будут работать над развитием талантов ребенка),

Лагерь за границей (сегодня популярны лагеря в других странах),

Палаточный лагерь (если ребенку нравится проводить время на природе, и он любитель походов, стоит ему отправиться в лагерь такого типа).

ДОЛ (детский оздоровительный лагерь).

Как выбрать детский лагерь: на что обращать внимание depositphotos.com

Изучите информацию о лагере и просмотрите соцсети. Внимательно просмотрите видео и фото из соцсетей, обратите внимание на то, чем занимаются дети, радостные ли они. Почитайте отзывы в соцсетях. Познакомьтесь с персоналом лагеря. Узнайте, сколько наставников в лагере и в отдельном отряде. Есть ли постоянный штат, как проходит отбор в вожатые, какой средний возраст вожатых. Проверьте документы лагеря. На каком основании работает лагерь, кто несет ответственность за безопасность вашего ребенка, когда он там находится. Проверьте лагерь на безопасность. Уточните, закрытая ли территория, охраняется ли она ночью, имеют ли посторонние доступ на территорию лагеря. Уточните, есть ли медицинское сопровождение. Узнайте у персонала алгоритм действий, если ребенок заболеет. Уточните, есть ли страховка на период пребывания ребенка в лагере, если да, то ознакомьтесь с ее условиями. Узнайте меню. Убедитесь, что ребенка будут кормить полезной и вкусной едой. В лагере должно быть не менее 4 приемов пищи в день, а меню должно содержать фрукты, овощи. Важно наличие питьевой воды в свободном доступе для детей. Ознакомьтесь с программой смены. Узнайте, какие мероприятия буду проходить во время смены, есть ли мастер-классы и прочие активности в течение дня.

Автор: Ксения Бреславская

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