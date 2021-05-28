Какие документы стоит подготовить, если с ребенком за границу выезжает только один из родителей?

Какие документы нужны для вывоза ребенка за границу depositphotos.com

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Совсем скоро наступит лето – время отпусков и школьных каникул. В этом году количество стран, где могут отдохнуть летом украинцы увеличилось: так, для наших сограждан открылись Кипр, Грузия и Греция (это только из недалеких популярных летних направлений). Вполне вероятно, что многие родители захотят выехать с детьми на отдых за пределы Украины или же отправить своих чад в заграничные летние лагеря. В таких случаях, помимо делать или нет ПЦР-тест на коронавирус, возникает вопрос – какие документы для вывоза ребенка за границу нужно предъявить во время прохождения пограничного контроля? С этим мы обратились к адвокату, бизнес-партнерy практики семейных споров Адвокатского объединения Juscutum Таисии Белоцкой.

Адвокат Таисия Белоцкая facebook.com/taisiia.bilotska

Как подготовить документы для вывоза ребенка за границу одним из родителей

Выезд за границу граждан Украины регулируется Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины. Выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется с согласия обоих родителей или усыновителей и в их сопровождении или же в сопровождении лиц, уполномоченных ими, которые на момент выезда из Украины достигли 18-летнего возраста.

Если же ребенка сопровождает только один из родителей, то выезд ребенка возможен по нотариально заверенному согласию второго из родителей с указанием в нем государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве.

Но есть ряд случаев, когда согласие на вывоз ребенка не требуется:

если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждается записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка. В таком случае вам достаточно только оригинала свидетельства о рождении ребенка; если в паспорте родителя, с которым путешествует ребенок, есть запись о его выбытии на постоянное место жительства за пределы Украины или отметка (штамп) о постановке на постоянный консульский учет в заграничном дипломатическом учреждении Украины или пребывания такого гражданина на постоянном консульском учете подтверждается справкой о пребывании на консульском учете, сформированная с использованием средств ведомственной информационной системы МИД; если родитель можете предъявить один из таких документов:

свидетельство о смерти второго из родителей;

решение суда о лишении родительских прав второго из родителей;

решение суда о признании второго из родителей безвести отсутствующим;

решение суда о признании второго из родителей недееспособным;

решение суда о предоставлении разрешения на выезд из Украины гражданину, не достигшему 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей;

справку о рождении ребенка, выданную отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины (выезд ребенка за границу в сопровождении одинокой матери);

справку о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца, выданной органом государственной исполнительной службы, частным исполнителем;

свидетельство о рождении ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства, не содержит сведений об отце ребенка, легализованного или засвидетельствованного апостилем, а также без любого дополнительного заверения в случаях, предусмотренных международным договором Украины;

решение суда или органа опеки и попечительства (или их копий, заверенных нотариально или органом, который их выдал), в котором определены место проживания ребенка с одним из родителей, который намерен выехать с ребенком или который уполномочил на это по нотариально заверенному согласию других лиц – в случае временного выезда из Украины на срок до одного месяца;

в случае временного выезда из Украины на срок до одного месяца и более ребенка с инвалидностью, ребенка, который болеет заболеваниями, предусмотренные статьей 157 Семейного кодекса Украины. К таким заболеваниям относятся тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, тяжелые травмы, которые требуют трансплантации органа, ребенок требует паллиативной помощи. В этом случае надо на границе предоставить два документа: справку, выданную органом государственной исполнительной службы, частным исполнителем, о наличии задолженности по уплате алиментов (в случае, если совокупный размер задолженности превышает сумму соответствующих платежей за три месяца) и документа, выданного лечебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения, в порядке и по форме, установленными МОЗ (в случае если сумма задолженности по алиментам составляет более трех месяцев, но не более четырех месяцев).

Получение любого из этих документов требует дополнительных усилий и подготовки, так что стоит позаботиться заранее о их наличии, советует адвокат.

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