Когда появился праздник, защищающий детей?

День защиты детей - дата и история праздника depositphotos.com

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1 июня – это не только первый день долгожданного лета, но и День защиты детей. Когда появился детский праздник и почему мы его отмечаем 1 июня – расскажет Ivona.

День защиты детей: история праздника

День защиты детей был учрежден решением сессии Международной демократической федерации женщин в 1949 году, а впервые его отметили в 1950 году. Как видим в 2021 году в мире День защиты детей будут праздновать уже в 71-й раз. Этот день – не только громкие и веселые праздники малышей, но и напоминание обществу о необходимости уважать права ребенка, что является необходимым условием для формирования гуманного, справедливого и благополучного общества.

В Украине День защиты детей был учрежден намного позже – приказом президента Украины Леонида Кучмы в 1998 году по инициативе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Всеукраинского комитета защиты детей, Национального фонда социальной защиты матерей и детей «Украина – детям» и других общественных организаций. С тех пор, День защиты детей отмечается и в нашей стране.

Дни детей в мире: какие даты отмечают в разных странах

Помимо Международного дня защиты детей в мире отмечают и другие детские праздники. О самых интересных мы и расскажем.

День детей в Испании. Популярным праздником у испанских ребятишек является День детей, который отмечают 5 января. Дата праздника не случайна: согласно Евангелие именно в этот день волхвы увидели звезду, которая привела их к яслям Иисуса. В этот день в Испании принято раздавать конфеты детям.

День девочек и день мальчиков в Японии. А в Японии разделяют детей по половому признаку. День девочек празднуют 3 марта, а День мальчиков – 5 мая.

День защиты африканских детей. Этот день также отмечают в июне, но история у него весьма грустная. 16 июня 1976 году десятки тысяч студентов и подростков вышли на улицы ЮАР, протестуя против низкого качества образования, и были расстреляны. Тем не менее этот день стал праздничным в странах Африки.

День детей в Бразилии. В Бразилии День детей отмечают 12 октября, причем это официальный выходной день. Считается, что в этот день взрослые должны оставить все дела и провести время со своими детьми.

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