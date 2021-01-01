Вика из «НеАнгелов» объявила о начале сольной карьеры

Узнайте, когда выйдет первая песня исполнительницы.

Известная украинская исполнительница Виктория Смеюха, которая около 15 лет была участницей группы «НеАнгелы», объявила о начале сольной карьеры.

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На своей странице в Инстаграм звезда сообщила дату выхода дебютной песни. 21 мая она представит трек под названием «Мы не ангелы». Также Смеюха пообещала фанам в день премьеры сюрприз на телевидении.

В конце поста знаменитость подписалась как VIKTORIA. Скорее всего, это будет ее новое сценическое имя. Публикацию певица дополнила снимком, где она запечатлена в образе княгини.

«Долго ли шла? Готова ли? Нервничаю? — Недолго (ибо всему свой час)! Готова! Немножко. В моей творческой карьере я чётко чувствовала, когда наступит этот момент. И уже на этой неделе вы увидите премьеру, которая, надеюсь, коснётся ваших душ также глубоко — как и моей», - написала Виктория.

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