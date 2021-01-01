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Владимир Остапчук собрался подать в суд на экс-жену

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Узнайте, что не поделили бывшие супруги Владимир Остапчук и Елена Войченко.
Владимир Остапчук собрался подать в суд на экс-жену
Владимир Остапчук собрался подать в суд на экс-жену
instagram.com/vova_ostapchuk

Известный ведущий, актер и шоумен Владимир Остапчук рассказал фанам об очередном конфликте с бывшей супругой Еленой Войченко. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис артист сообщил, что экс-жена нарушила его родительские права.

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Остапчук заявил, что Елена снова не разрешила ему увидеться с детьми - дочерью Эмилией и сыном Эваном-Александром. Ведущий был вынужден вызвать полицию и написать заявление на Елену. Телезвезда добавил, что планирует обратиться в суд.

“Елена Войченко систематически нарушает установленный график свиданий с детьми. Надоело стучать в пустую дверь. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью. К сожалению, за такие нарушения буду обращаться в суд, чтобы защитить свои права“, – написал Владимир.

Владимир Остапчук подал заявление в полицию на экс-жену
Владимир Остапчук подал заявление в полицию на экс-жену
Скриншот

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Теги: Владимир Остапчук, Елена Войченко, скандалы звезд, дети звезд, разводы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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