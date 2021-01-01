Владимир Остапчук собрался подать в суд на экс-жену

Узнайте, что не поделили бывшие супруги Владимир Остапчук и Елена Войченко.

Известный ведущий, актер и шоумен Владимир Остапчук рассказал фанам об очередном конфликте с бывшей супругой Еленой Войченко. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис артист сообщил, что экс-жена нарушила его родительские права.

Читай также: У 50-летнего Юэна Макгрегора родился первый сын

Остапчук заявил, что Елена снова не разрешила ему увидеться с детьми - дочерью Эмилией и сыном Эваном-Александром. Ведущий был вынужден вызвать полицию и написать заявление на Елену. Телезвезда добавил, что планирует обратиться в суд.

“Елена Войченко систематически нарушает установленный график свиданий с детьми. Надоело стучать в пустую дверь. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью. К сожалению, за такие нарушения буду обращаться в суд, чтобы защитить свои права“, – написал Владимир.

Владимир Остапчук подал заявление в полицию на экс-жену Скриншот

Вам будет интересно прочитать на Ivona: