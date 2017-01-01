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Сальма Хайек впервые рассказала, как провалила пробы в «Матрицу»

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Хайек участвовала в кастинге на роль Тринити.
Сальма Хайек впервые рассказала, как провалила пробы в «Матрицу»
Сальма Хайек впервые рассказала, как провалила пробы в «Матрицу»
Getty Images

Голливудская актриса и продюсер мексиканского происхождения Сальма Хайек рассказала, у нее была возможность сыграть одну из главных ролей в серии фильмов «Матрица».

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Так, в программе «Red Table Talk», которую ведет актриса Джада Пинкетт-Смит, 54-летняя кинозвезда поделилась подробностями кастинга на роль Тринити.

По словам Хайек, эти пробы для нее стали провальными. Актрисе сообщили, что в картине придется много бегать, а она совсем не любила этого делать.

«Я ленивая. Я никогда не ходила в спортзал, а они сказали мне: «Ты должна бежать!». Куда? Я даже не могу обойти комнату без передышки», - призналась Сальма.

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Также актриса добавила, что восхищается физической формой Джады Пинкетт-Смит, которая также пробовалась на роль Тринити, но в итоге сыграла Ниобе.

«Я просто посмотрела на эту женщину и подумала про себя: «Вот кем я хочу быть, когда вырасту», - пошутила Хайек.

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Теги: Сальма Хайек, Матрица, Джада Пинкетт-Смит
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Источник: ivonа bigmir)net

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