Узнайте, сколько денег принц Чарльз выделил младшему сыну и его жене на переезд в Америку.

СМИ выяснили, какую сумму принц Гарри получил от отца на жизнь в США Getty Images

В начале прошлого года британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально объявили, что отказываются от королевских обязанностей и переезжают в другую страну. Сначала пара жила в Канаде, позже перебралась в США. Сейчас герцоги Сассекские вместе с 2-летним сыном Арчи и новорожденной дочерью Лилибет проживают в роскошном особняке в Монтесито (штат Калифорния) с личной охраной.

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В интервью Опре Уинфри Гарри заявил, что после переезда из Великобритании жил за счет наследства матери, принцессы Дианы. Он якобы перестал получать финансовую поддержку от своей семьи в первом квартале 2020 года. Однако, СМИ удалось выяснить, что принцу выплатил немалую сумму его отец.

Так, журналисты издания Daily Mail ознакомились с официальными финансовыми отчетами Кларенс-хауса и узнали, что к лету 2020 года принц Чарльз дал герцогам Сассекским как минимум 4,4 миллиона фунтов стерлингов (около 168 миллионов гривен). Также из независимых аудиторских отчетов видно, что в первой половине 2020 года пара все еще значилась как получатели части дохода герцогства Корнуолла. Кроме того, ходят слухи, что Чарльз помогал Гарри и Меган погасить долг за ремонт в Фрогмор-хаусе.

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