Дженнифер Энистон и Брэд Питт были женаты 5 лет.

Энистон рассекретила, какие у нее сейчас отношения с Питтом Getty Images

После объявлении о разводе Брэда Питта с Анджелиной Джоли в конце 2016 году в Сети все чаще появлялись слухи о том, что актер собирается восстановить отношения с первой женой Дженнифер Энистон.

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Сама же Энистон тоже спустя пару лет, в феврале 2018 года, рассталась с актером и продюсером Джастином Теру. А на светских мероприятиях нежно обнималась с Брэдом и даже флиртовала с ним.

Звезде «Друзей» надоели домысли фанатов и она решила публично высказаться о своих отношениях с экс-мужем Питтом. В беседе с Говардом Стерном в его шоу SiriusXM Дженнифер заявила, что она и Брэд – только друзья.

«Между нами нет и не было ничего такого. Мы друзья и просто периодически общаемся», - отреагировала на слухи Энистон.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт в 2004 году Getty Images

Напомним, что Дженнифер и Брэд сыграли свадьбу 29 июля 2000 года в Малибу. В начале 2005 года пара объявила о расставании. Официально развод был оформлен 2 октября того же года.

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