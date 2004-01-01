Энистон рассекретила, какие у нее сейчас отношения с Питтом
После объявлении о разводе Брэда Питта с Анджелиной Джоли в конце 2016 году в Сети все чаще появлялись слухи о том, что актер собирается восстановить отношения с первой женой Дженнифер Энистон.
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Сама же Энистон тоже спустя пару лет, в феврале 2018 года, рассталась с актером и продюсером Джастином Теру. А на светских мероприятиях нежно обнималась с Брэдом и даже флиртовала с ним.
Звезде «Друзей» надоели домысли фанатов и она решила публично высказаться о своих отношениях с экс-мужем Питтом. В беседе с Говардом Стерном в его шоу SiriusXM Дженнифер заявила, что она и Брэд – только друзья.
«Между нами нет и не было ничего такого. Мы друзья и просто периодически общаемся», - отреагировала на слухи Энистон.
Напомним, что Дженнифер и Брэд сыграли свадьбу 29 июля 2000 года в Малибу. В начале 2005 года пара объявила о расставании. Официально развод был оформлен 2 октября того же года.
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