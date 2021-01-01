Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур удивила переменами во внешности

Румер Уиллис решилась на кардинальную смену имиджа.

Старшая дочь актера серии фильмов «Крепкий орешек» Брюса Уиллиса и звезды «Солдата Джейн» Деми Мур похвасталась новым имиджем. Румер Уиллис решилась на кардинальное преображение.

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На своей странице в Инстаграм 32-летняя актриса, которая ранее была брюнеткой, обнародовала снимок с новой прической. Румер позировала в коричневом платье в горошек и с кудрявыми рыжими волосами.

Уиллис отметила, что в новом образе она похожа на Николь Кидман, которая сыграла рыжеволосую ведьму Джиллиан Оуэнс в «Практической магии», и на Сьюзан Сарандон, сыгравшую Джейн Споффорд в «Иствикских ведьмах».

“Микс сестер Оуэнс из чудесного ума моего любимого писателя Элис Хоффман. С намеком на Сьюзан Сарандон в «Иствикских ведьмах», «Тельме и Луизе». Упс забыла добавить маленькую Джулию Робертс в «Красотке», - прокомментировала свежий кадр Румер Уиллис.

Румер Уиллис перекрасилась в рыжий

Сестры Оуэнс в "Практической магии" instagram.com/rumerwillis

Сестры Оуэнс в "Практической магии" instagram.com/rumerwillis

Сьюзан Сарандон instagram.com/rumerwillis

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