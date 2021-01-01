Племянница Ротару трогательно поздравила мужа с первой годовщиной
Племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay, настоящее имя которой София Хлябич, сообщила подписчикам радостную новость. Сегодня, 7 июня, она и ее муж, хоккеист херсонского клуба «Днепр» Олег Петров отмечают первую годовщину супружеской жизни.
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По случаю праздника 30-летняя исполнительница на своей странице в Инстаграм обнародовала ранее не опубликованные свадебные фотографии и дополнила их трогательным посланием к мужу.
«Сегодня год нашей семьи! ❤️ Я благодарю судьбу за то, что встретила тебя! Ты мое сердце, моя опора, ты мой лучший друг! Люблю тебя безумно! ❤️», - написала Sonya Kay.
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