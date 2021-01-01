Дарья Петрожицкая впервые появилась на публике с новым бойфрендом

Звезда «Папика» рассекретила, где познакомилась с новым возлюбленным.

Звезда нашумевшего сериала «Папик», украинская актриса Дарья Петрожицкая впервые появилась на светском мероприятии со своим новым возлюбленным. С бойфрендом, который чуть младше ее и с миром кино никак не связан, артистка пришла на церемонию «Человек года».

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В интервью Кате Осадчей Петрожицкая рассекретила, что ее молодого человека зовут Алексей. Они познакомились во время отдыха в Египте. Звезда добавила, что парень не знал, что она актриса.

«Самое крутое – это то, что он не знал меня до встречи. Я подумала: «Я обычный человек, мне нравится то, что он не знает, кто я». Я просто сказала, что были «Танцы». Он удивился, мягко говоря. Была странная реакция, пауза. Мы сегодня вылетаем на отдых вдвоем», - похвасталась исполнительница роли Лизы Якушевой.– поделилась Дарья Петрожицкая.

Смотрите в видео, как выглядит бойфренд Дарьи Петрожицкой:

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