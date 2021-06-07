Победителей «Евровидения 2021» заподозрили в плагиате
Победители «Евровидения 2021» отличились еще одним скандалом. На этот раз участников итальянской группы Måneskin обвинили в плагиате. Нидерландский коллектив The Vendettas заявил, что хит «Zitti E Buoni» уж очень похож на одну из их композиций «You want it, you got it».
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Об этом сообщил лидер The Vendettas Йорис Линссен в эфире RTL. Однако музыкант не уверен, можно ли считать плагиатом схожесть с треком, который вышел еще до рождения участников Maneskin. Ведь песня «You want it, you got it» была выпущена в 1994 году.
«Похоже, нашу песню скопировали. Мы сразу же создали группу в приложении и назвали ее «El Plagio». Вопрос теперь в том, плагиат ли это. Естественно, эти молодые люди еще не родились во времена нашей группы. Но, как сказал Måneskin: «Рок-н-ролл никогда не умирает», - поделился Линссен.
Предлагаем сравнить песни Måneskin и The Vendettas
Måneskin – «Zitti E Buoni»
The Vendettas – «You Want It, You've Got It»
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