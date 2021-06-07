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Победителей «Евровидения 2021» заподозрили в плагиате

Комментариев: 2
Хит группы Måneskin напоминает песню нидерландского коллектива The Vendettas.
Победителей «Евровидения 2021» заподозрили в плагиате
Победителей «Евровидения 2021» заподозрили в плагиате
Getty images

Победители «Евровидения 2021» отличились еще одним скандалом. На этот раз участников итальянской группы Måneskin обвинили в плагиате. Нидерландский коллектив The Vendettas заявил, что хит «Zitti E Buoni» уж очень похож на одну из их композиций «You want it, you got it».

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Об этом сообщил лидер The Vendettas Йорис Линссен в эфире RTL. Однако музыкант не уверен, можно ли считать плагиатом схожесть с треком, который вышел еще до рождения участников Maneskin. Ведь песня «You want it, you got it» была выпущена в 1994 году.

«Похоже, нашу песню скопировали. Мы сразу же создали группу в приложении и назвали ее «El Plagio». Вопрос теперь в том, плагиат ли это. Естественно, эти молодые люди еще не родились во времена нашей группы. Но, как сказал Måneskin: «Рок-н-ролл никогда не умирает», - поделился Линссен.

Предлагаем сравнить песни Måneskin и The Vendettas

Måneskin – «Zitti E Buoni»

The Vendettas – «You Want It, You've Got It»

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Теги: Евровидение, Maneskin, плагиат
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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madamBzig@Tan    07.06.2021, 17:20
Оценка:  0
madamBzig@Tan
да, что-то есть, ритм, мелодия
Determenant    07.06.2021, 17:00
Оценка:  0
Determenant
Нет , мелодия немного....
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