Победителей «Евровидения 2021» заподозрили в плагиате

Хит группы Måneskin напоминает песню нидерландского коллектива The Vendettas.

Победители «Евровидения 2021» отличились еще одним скандалом. На этот раз участников итальянской группы Måneskin обвинили в плагиате. Нидерландский коллектив The Vendettas заявил, что хит «Zitti E Buoni» уж очень похож на одну из их композиций «You want it, you got it».

Об этом сообщил лидер The Vendettas Йорис Линссен в эфире RTL. Однако музыкант не уверен, можно ли считать плагиатом схожесть с треком, который вышел еще до рождения участников Maneskin. Ведь песня «You want it, you got it» была выпущена в 1994 году.

«Похоже, нашу песню скопировали. Мы сразу же создали группу в приложении и назвали ее «El Plagio». Вопрос теперь в том, плагиат ли это. Естественно, эти молодые люди еще не родились во времена нашей группы. Но, как сказал Måneskin: «Рок-н-ролл никогда не умирает», - поделился Линссен.

Предлагаем сравнить песни Måneskin и The Vendettas

Måneskin – «Zitti E Buoni»

The Vendettas – «You Want It, You've Got It»

