Зеленая шуба солистки GO_A может попасть в музей «Евровидения»

Наряд Екатерины Павленко может появится на выставке в Стокгольме.

После участие в «Евровидение 2021» украинская группа GO_A стала невероятно популярной во многих странах мира. Недавно трек коллектива «Shum» попал в мировой музыкальный чарт Billboard.

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А теперь стало известно, что наряд солистки GO_A Екатерины Павленко может появится на выставке в Стокгольме в музее конкурса «Евровидения». Об этом рассказала сама артистка в интервью украинскому Vogue.

Павленко отметила, что зеленая шуба символизирует приход весны. Ее созданием занимались Константин Томильченко, Олександр Братковский и Дмитрий Курята. Звезда рассекретила, что сейчас ее сценический костюм из «Евровидения» находится в костюмерной канала СТБ, однако вскоре зеленая шуба может оказаться в музее конкурса в Швеции.

«Мы долго думали, что сделать с одеждой, чтобы привлечь внимание, ведь выйти просто в красивом платье — это не наш вариант, поэтому вместе с художниками Константином Томильченко, Олександром Братковским и Дмитрием Курятой придумали эту прекрасную шубу. А помогала в реализации команда Суспільного, которая организовала нашу поездку в Роттердам. Сейчас мы отдали ее в костюмерную СТБ, но я слышала, что «Евровидение» хочет забрать ее к себе в музей», - поделась Павленко.

Отметим, что костюм Верки Сердючки, которая в 2007 году заняла второе место на «Евровидении», уже несколько лет хранится в музее конкурса.

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