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ТОП-10 самых просматриваемых выступлений «Евровидения 2021»

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Узнайте, на каком месте оказалась группа Go_A из Украины.
ТОП-10 самых просматриваемых выступлений «Евровидения 2021»
ТОП-10 самых просматриваемых выступлений «Евровидения 2021»
Getty images

Организаторы «Евровидения 2021», финал которого состоялся 22 мая в Роттердаме, назвали самые популярные выступления участников.

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На официальном ютуб-канале песенного конкурса рассекретили, видео каких конкурсантов вошли в ТОП-10 по просмотрам.

Так, на первой строчке рейтинга оказалась страна-победительница «Евровидения 2021» - Италия. Ролик с выступлением группы Måneskin уже набрал 43 млн просмотров.

Второе место заняли представители Украины. Как Go_A зажигают под трек «SHUM» посмотрели более 11 млн пользователей Сети.

В тройку лидеров попала француженка Барбара Прави и ее конкурсная композиция  «Voilà» (10 млн просмотров).

В ТОП-10 самых популярных выступлений «Евровидения 2021» также вошли:

  • Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers (6,6 млн просмотров)
  • Азербайджан: Efendi – Mata Hari (4,4 млн просмотров)
  • Финляндия: Blind Channel – Dark Side (4 млн просмотров)
  • Россия: Manizha – Russian Woman (3,8 млн просмотров)
  • Сербия: Hurricane – Loco Loco (2,7 млн просмотров)
  • Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years (2,5 млн просмотров)
  • Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo (1,5 млн просмотров)

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Теги: Евровидение, Go_A, Maneskin
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Источник: ivonа bigmir)net

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бе ме  (аноним)  01.06.2021, 22:23
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