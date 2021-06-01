ТОП-10 самых просматриваемых выступлений «Евровидения 2021»

Узнайте, на каком месте оказалась группа Go_A из Украины.

Организаторы «Евровидения 2021», финал которого состоялся 22 мая в Роттердаме, назвали самые популярные выступления участников.

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На официальном ютуб-канале песенного конкурса рассекретили, видео каких конкурсантов вошли в ТОП-10 по просмотрам.

Так, на первой строчке рейтинга оказалась страна-победительница «Евровидения 2021» - Италия. Ролик с выступлением группы Måneskin уже набрал 43 млн просмотров.

Второе место заняли представители Украины. Как Go_A зажигают под трек «SHUM» посмотрели более 11 млн пользователей Сети.

В тройку лидеров попала француженка Барбара Прави и ее конкурсная композиция «Voilà» (10 млн просмотров).

В ТОП-10 самых популярных выступлений «Евровидения 2021» также вошли:

Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers (6,6 млн просмотров)

Азербайджан: Efendi – Mata Hari (4,4 млн просмотров)

Финляндия: Blind Channel – Dark Side (4 млн просмотров)

Россия: Manizha – Russian Woman (3,8 млн просмотров)

Сербия: Hurricane – Loco Loco (2,7 млн просмотров)

Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years (2,5 млн просмотров)

Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo (1,5 млн просмотров)

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