ТОП-10 самых просматриваемых выступлений «Евровидения 2021»
Организаторы «Евровидения 2021», финал которого состоялся 22 мая в Роттердаме, назвали самые популярные выступления участников.
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На официальном ютуб-канале песенного конкурса рассекретили, видео каких конкурсантов вошли в ТОП-10 по просмотрам.
Так, на первой строчке рейтинга оказалась страна-победительница «Евровидения 2021» - Италия. Ролик с выступлением группы Måneskin уже набрал 43 млн просмотров.
Второе место заняли представители Украины. Как Go_A зажигают под трек «SHUM» посмотрели более 11 млн пользователей Сети.
В тройку лидеров попала француженка Барбара Прави и ее конкурсная композиция «Voilà» (10 млн просмотров).
В ТОП-10 самых популярных выступлений «Евровидения 2021» также вошли:
- Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers (6,6 млн просмотров)
- Азербайджан: Efendi – Mata Hari (4,4 млн просмотров)
- Финляндия: Blind Channel – Dark Side (4 млн просмотров)
- Россия: Manizha – Russian Woman (3,8 млн просмотров)
- Сербия: Hurricane – Loco Loco (2,7 млн просмотров)
- Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years (2,5 млн просмотров)
- Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo (1,5 млн просмотров)
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