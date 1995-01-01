ТОП-10 знаменитых детей-актеров
Во вторник, 1 июня, в Украине и во многих странах мира отмечается Международный день защиты детей. По случаю праздника Ivona решила вспомнить актеров, которые стали известными в очень юном возрасте. Узнайте, чем сейчас занимаются исполнители ролей Кевина Маккалистера, кудряшки Сью и Коула Сиэра.
Ширли Темпл
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Эта актриса была невероятно популярным ребенком в США. В 7-летнем возрасте Ширли даже стала самой молодой обладательницей «Оскара». Девочке вручили Молодёжную награду Академии за выдающейся вклад в развлекательное кино.
Кинокарьеру Ширли закончила очень рано – в 21 год. А спустя некоторое время она поняла, что ее призвание – быть дипломатом. Звезда фильмов «Маленькая мисс Маркер» и «Крошка Вилли Винки» работала послом США в Гане и Чехии. Кроме того, она стала первой женщиной-руководителем службы протокола США.
Маколей Калкин
Поклонники этого актера до сих пор не могут поверить, что прошлым летом исполнитель роли Кевина Маккалистера отпраздновал 40-летие. Калкина называли лучшим ребёнком-актёром после Ширли Темпл. Он прославился не только благодаря фильму «Один дома», но и главными ролями в картинах «Богатенький Ричи», «Дядюшка Бак», «Добрый сынок» и «Наравне с отцом».
Сейчас актер редко снимается. Однако в этом году выйдет 10 сезон сериала «Американская история ужасов», в котором Калкин сыграет одну из главных ролей. Кроме того, недавно он впервые стал отцом.
Майкл Оливер
Этого актера все помнят по роли Джуниора в комедии «Трудный ребёнок».
В 1995 году Оливер принял решение завязать с актёрской карьерой и занялся музыкой. Сначала он играл в собственной группе, а позже стал работать звукорежиссёром.
Линдсей Лохан
В свое время Лохан была самой узнаваемой юной звездой кино. Девочка снималась В 3-5 кинолентах в год.
Но в подростковом возрасте не смогла справиться с пристальным вниманием к себе. Актриса начала употреблять, алкоголь, наркотики и даже несколько раз отсидела в тюрьме.
Дэниел Рэдклифф
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Несмотря на то, что Рэдклифф снялся уже в более тридцати картинах, его до сих пор воспринимают, как «мальчика, который выжил». И не удивительно, ведь на съемках Поттерианы Дэниел провел почти четверть своей жизни.
Роль Гарри Поттера юный актер получил в 11-летнем возрасте. А последняя часть фильмов о юном волшебнике вышла, когда Рэдклиффу было уже 22 года!
Сестры Олсен
Сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен были самыми популярными близняшками в мире. Многие киноманы до сих пор пересматривают культовую киноленту «Двое: я и моя тень».
Затем девочки выросли и поняли, что хотят строить карьеру независимо друг от друга. Правда, в кино они появляются редко.
Элисон Портер
Элисон Портер стала известной после того, как сыграла бездомную девочку-аферистку в фильме «Кудряшка Сью». Позже юная актриса решила сменить кино на театр и до 22 лет играла в спектаклях.
В начале 2000-х Элисон решила реализовать свою детскую мечту - стать певицей. Она пела в нескольких группах, а в 2016 году стала победительницей 10-го сезона шоу «Голос».
Кирстен Данст
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Кирстен Данст также стала всемирно известной в юном возрасте. Так, в 12 лет она запомнилась киноманам по роли Клодии в фильме «Интервью с вампиром». А еще большую популярность ей принес фильм «Джуманджи».
Сейчас звезда продолжает сниматься в кино, хоть и делает это редко. Кирстен занимается благотворительностью и воспитанием сына. Отметим, что совсем скоро актриса станет мамой во второй раз.
Хэйли Джоэл Осмент
Первой заметной работой Осмента был фильм «Форрест Гамп». Позже юный актер снялся в триллере «Шестое чувство».
За блестящее исполнение роли Коула Сиэра он получил номинацию на «Оскар» в 11 лет. Сегодня Хэйли Джоэл также продолжает сниматься.
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