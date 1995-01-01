ТОП-10 знаменитых детей-актеров

В День защиты детей вспоминаем тех, кто в очень юном возрасте стал знаменитым.

Во вторник, 1 июня, в Украине и во многих странах мира отмечается Международный день защиты детей. По случаю праздника Ivona решила вспомнить актеров, которые стали известными в очень юном возрасте. Узнайте, чем сейчас занимаются исполнители ролей Кевина Маккалистера, кудряшки Сью и Коула Сиэра.

Ширли Темпл

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Эта актриса была невероятно популярным ребенком в США. В 7-летнем возрасте Ширли даже стала самой молодой обладательницей «Оскара». Девочке вручили Молодёжную награду Академии за выдающейся вклад в развлекательное кино.

Ширли Темпл в детстве Getty images

Кинокарьеру Ширли закончила очень рано – в 21 год. А спустя некоторое время она поняла, что ее призвание – быть дипломатом. Звезда фильмов «Маленькая мисс Маркер» и «Крошка Вилли Винки» работала послом США в Гане и Чехии. Кроме того, она стала первой женщиной-руководителем службы протокола США.

Ширли Темпл Getty images

Маколей Калкин

Поклонники этого актера до сих пор не могут поверить, что прошлым летом исполнитель роли Кевина Маккалистера отпраздновал 40-летие. Калкина называли лучшим ребёнком-актёром после Ширли Темпл. Он прославился не только благодаря фильму «Один дома», но и главными ролями в картинах «Богатенький Ричи», «Дядюшка Бак», «Добрый сынок» и «Наравне с отцом».

Кевин Маккалистер kinopoisk.ru

Сейчас актер редко снимается. Однако в этом году выйдет 10 сезон сериала «Американская история ужасов», в котором Калкин сыграет одну из главных ролей. Кроме того, недавно он впервые стал отцом.

Маколей Калкин Getty images

Майкл Оливер

Этого актера все помнят по роли Джуниора в комедии «Трудный ребёнок».

"Трудный ребенок" kinopoisk.ru

В 1995 году Оливер принял решение завязать с актёрской карьерой и занялся музыкой. Сначала он играл в собственной группе, а позже стал работать звукорежиссёром.

Майкл Оливер kinopoisk.ru

Линдсей Лохан

В свое время Лохан была самой узнаваемой юной звездой кино. Девочка снималась В 3-5 кинолентах в год.

Линдсей Лохан в фильме "Идеальная игрушка" Getty images

Но в подростковом возрасте не смогла справиться с пристальным вниманием к себе. Актриса начала употреблять, алкоголь, наркотики и даже несколько раз отсидела в тюрьме.

Линдсей Лохан Getty Images

Дэниел Рэдклифф

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Несмотря на то, что Рэдклифф снялся уже в более тридцати картинах, его до сих пор воспринимают, как «мальчика, который выжил». И не удивительно, ведь на съемках Поттерианы Дэниел провел почти четверть своей жизни.

Гарри Поттер Getty Images

Роль Гарри Поттера юный актер получил в 11-летнем возрасте. А последняя часть фильмов о юном волшебнике вышла, когда Рэдклиффу было уже 22 года!

Дэниел Рэдклифф Getty images

Сестры Олсен

Сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен были самыми популярными близняшками в мире. Многие киноманы до сих пор пересматривают культовую киноленту «Двое: я и моя тень».

Сестры Олсен на премьере фильма «Двое: я и моя тень» Getty images

Затем девочки выросли и поняли, что хотят строить карьеру независимо друг от друга. Правда, в кино они появляются редко.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен Getty images

Элисон Портер

Элисон Портер стала известной после того, как сыграла бездомную девочку-аферистку в фильме «Кудряшка Сью». Позже юная актриса решила сменить кино на театр и до 22 лет играла в спектаклях.

"Кудряшка Сью" kinopoisk.ru

В начале 2000-х Элисон решила реализовать свою детскую мечту - стать певицей. Она пела в нескольких группах, а в 2016 году стала победительницей 10-го сезона шоу «Голос».

Элисон Портер Getty images

Кирстен Данст

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Кирстен Данст также стала всемирно известной в юном возрасте. Так, в 12 лет она запомнилась киноманам по роли Клодии в фильме «Интервью с вампиром». А еще большую популярность ей принес фильм «Джуманджи».

Кирстен Данст в фильме "Джуманджи" kinopoisk.ru

Сейчас звезда продолжает сниматься в кино, хоть и делает это редко. Кирстен занимается благотворительностью и воспитанием сына. Отметим, что совсем скоро актриса станет мамой во второй раз.

Кирстен Данст Getty images

Хэйли Джоэл Осмент

Первой заметной работой Осмента был фильм «Форрест Гамп». Позже юный актер снялся в триллере «Шестое чувство».

Хэйли Джоэл Осмент в фильме "Шестое чувство" Getty images

За блестящее исполнение роли Коула Сиэра он получил номинацию на «Оскар» в 11 лет. Сегодня Хэйли Джоэл также продолжает сниматься.

Хэйли Джоэл Осмент Getty images

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