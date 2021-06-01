Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Океан Эльзы» и alyona alyona выпустили трек ко Дню защиты детей

Комментариев: 2
Слушайте музыкальную новинку от Святослава Вакарчука и рэперши alyona alyona!
«Океан Эльзы» и alyona alyona выпустили трек ко Дню защиты детей
«Океан Эльзы» и alyona alyona выпустили трек ко Дню защиты детей
instagram.com/okeanelzy_official

Группа «Океан Эльзы» впервые за долгое время выпустила новую композицию. Лидер коллектива Святослав Вакарчук записал дуэт с популярной хи-хоп исполнительницей alyona alyona.

Читай также: 1 июня 2021 мир отмечает Международный день детей

Музыканты представили трек ко Дню защиты детей. Песня получила название «Країна дітей» и вышла в двух версиях – оригинальной и хип-хоп. Над текстом работали alyona alyona и украинский писатель Сергей Жадан.

«Країна дітей» - посвящение детям Украины, пострадавших в результате войны, вооруженных конфликтов, терактов. Премьера к Международному дню защиты детей - это напоминание, что, прежде всего, дети нуждаются в защите от поступков взрослых, от их безответственных и жестоких решений», - говорится в описании к видео.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Океан Эльзы, Alyona Alyona, День защиты детей, новая песня, новый клип
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pufenja    01.06.2021, 14:48
Оценка:  0
pufenja
херня
русский  (аноним)  01.06.2021, 14:01
Оценка:  0
русский
Представляю, как Алена Алена выпускает газы при детях!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь