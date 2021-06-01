«Океан Эльзы» и alyona alyona выпустили трек ко Дню защиты детей

Слушайте музыкальную новинку от Святослава Вакарчука и рэперши alyona alyona!

Группа «Океан Эльзы» впервые за долгое время выпустила новую композицию. Лидер коллектива Святослав Вакарчук записал дуэт с популярной хи-хоп исполнительницей alyona alyona.

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Музыканты представили трек ко Дню защиты детей. Песня получила название «Країна дітей» и вышла в двух версиях – оригинальной и хип-хоп. Над текстом работали alyona alyona и украинский писатель Сергей Жадан.

«Країна дітей» - посвящение детям Украины, пострадавших в результате войны, вооруженных конфликтов, терактов. Премьера к Международному дню защиты детей - это напоминание, что, прежде всего, дети нуждаются в защите от поступков взрослых, от их безответственных и жестоких решений», - говорится в описании к видео.

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