ТОП-10 знаменитостей из бедных семей

Кто из украинских и зарубежных звезд в детстве жил в нищете.

Эти популярные актеры, музыканты и модельеры наверняка знают цену своим огромным гонорарам. Ведь когда-то им пришлось пробиваться в шоу-бизнес из нищеты. Ivona предлагает узнать, какие украинские и зарубежные звезды родились в бедных семьях и кому из них денег не хватало даже на еду.

Джим Керри

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Когда-то знаменитому актеру пришлось бросить школу, чтобы помогать родителям справиться с финансовыми трудностями. Были времена, когда семья жила в фургоне из-за отсутствия денег на собственное жилье. Некоторое время Керри даже работал на сталелитейном заводе.

Джим Керри Getty images

Опра Уинфри

Знаменитая телеведущая первые шесть лет жизни провела в сельской местности у бабушки. В те времена для Опры было огромным счастьем иметь собственную обувь и одежду так, как жила она бедно. Позже она с мамой переехала в Висконсин. Однако из-за нищеты ее передали на воспитание дальним родственникам.

Опра Уинфри Getty images

Ани Лорак

Певице Ани Лорак в детстве приходилось донашивать одежду за братом. Иногда мама покупала наряды и обувь на пару размеров больше, чтобы дочь могла дольше в них проходить. Когда денег совсем не осталось, будущую артистку и одного из ее братьев сдали в интернат.

Ани Лорак instagram.com/anilorak

Хилари Суонк

Звезду фильма «Малышка на миллион» воспитывала только мама. Из-за нищеты им приходилось жить в фургоне. Зарплаты мамы иногда не хватало даже на еду и одежду.

Хилари Суонк Getty images

MARUV

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Эпатажной певице MARUV в детстве тоже пришлось не сладко. Артистка признается, что было время, когда ее семье не было за что купить еду. Тогда они собирали бутылки и сдавали их. Одежду будущей звезде перешивали из маминых вещей или брали в секонд-хенде.

MARUV instagram.com/maruvofficial

Сара Джессика Паркер

Звезда сериала «Секс в большом городе» родилась в многодетной семье. У родителей актрисы было восемь детей и в всем им пришлось с юного возраста подрабатывать из-за нищеты.

Сара Джессика Паркер Getty images

Вера Брежнева

Экс-солистка «ВИА Гра» Вера Брежнева и ее трое сестер выросли в бедной семье. Мама артистки работала уборщицей, а папа стал инвалидом после аварии. Вера помогала родителям, подрабатывая посудомойкой и няней. Из-за отсутствия денег, певица даже пропустила выпускной бал.

Вера Брежнева instagram.com/ververa

Селена Гомес

По словам Селены, в детстве она жила очень бедно. Однако, мама делала все, чтобы она не в чем не нуждалась. «У мамы было три работы, она водила меня в музеи и на концерты, она отказалась от всего ради меня», - поделилась в одном из интервью Гомес.

Селена Гомес Getty images

Андре Тан

Знаменитый украинский дизайнер уже в 9-летнем возрасте работал на рынке, чтобы купить себе и сестре фиолетовый спортивный костюм с желтой полосой на груди. По словам модельера, в будни он торговал рыбой, а в выходные продавал болгарский перец.

Андре Тан instagram.com/andre_tan_official

Люси Лью

Родители звезды сериалов «Элементарно» и «Почему женщины убивают» были эмигрантами из Китая и брались за любую подработку в США. И поскольку заработанных грошей не хватало, то Люси приходилось помогать родителям. По ночам она работать уборщицей в цехах.

Люси Лью Getty images

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