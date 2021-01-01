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Спецвыпуск «Друзей»: Чем порадовал фанов новый эпизод сериала

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Премьера серии «Друзья. Воссоединение» состоялась 27 мая.
Спецвыпуск «Друзей»: Чем порадовал фанов новый эпизод сериала
Спецвыпуск «Друзей»: Чем порадовал фанов новый эпизод сериала
Getty images

В США состоялась долгожданная премьера спецвыпуска сериала «Друзья. Воссоединение». Новый эпизод культового ситкома вышел 27 мая на платформе HBO Max.

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Исполнители главных ролей Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер снова встретились на одной съемочной площадке спустя 27 лет.

Что показали в спецвыпуске «Друзья. Воссоединение»:

 

Шестерка любимых актеров поболтала о сериале на том же диване у фонтана из заставки сериала. Кроме того, для двухчасового шоу была воссоздана квартира Моники и кофейня Central Perk.

Основной каст сыграл в викторину на знание сериала и дал интервью Джеймсу Кордену. Также в ролике актеры «Друзей» повторили несколько забавных сцен из сериала, а создатели ситкома предложили зрителям пересмотреть неудачные дубли.

В эпизоде также появились знаменитости, которые обожают «Друзей». Среди них были футболист Дэвид Бекхэм, супермодель Синди Кроуфорд, певец Джастин Бибер, модель Кара Делевинь и актер Кит Харингтон. А Леди Гага даже спела с Лизой Кудроу хит «Дранный кот». Минутку славы получили и второстепенные актеры «Друзей» - исполнители ролей Дженис, Ричарда, Гантера и Джил.

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Отметим, что в спецвыпуске Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер признались, что на съемках первого сезона действительно влюбились друг в друга, но все время оставались друзьями.

«Друзья. Воссоединение»: Где посмотреть в Украине

 

Премьеру нового эпизода «Друзей» от HBO Max в Украине можно посмотреть на Vodafone TV и OLL.TV, оформив подписку на «Амедиатеку».

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Теги: Друзья, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Мэттью Перри
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Источник: ivonа bigmir)net

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