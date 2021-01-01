Хит GO_А стал первой украиноязычной песней в чарте Billboard
Украинская группа GO_А, которая в этом году заняла 5 место на «Евровидении», продолжает покорять мир своей конкурсной песней. На этот раз трек «SHUM» добрался до знаменитого американского чарта Billboard.
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Песня дебютировала в списке Billboard Global 200 excl US. Композиция заняла 80 место, тем самым став первой украиноязычной песней в истории, которая попала в данный чат. А участники группы GO_А соответственно стали первыми украинскими артистами в музыкальных списках Billboard. О новом достижении группа поделилась на своих страницах в соцсетях.
«Невероятная новость! SHUM - первая украиноязычная песня в истории, которой удалось попасть в престижный мировой чарт Billboard!», - сообщили музыканты.
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