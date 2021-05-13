Лучшие артисты десятилетия: Кто вошел в ТОП-10 по версии Billboard
Популярное музыкальное издание Billboard выбрало лучшего артиста десятилетия. На официальном сайте журнала был опубликован рейтинг самых успешных музыкантов 2010-х годов.
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Так, ТОП-10 лучших певцов возглавил канадский рэпер Дрейк, который является рекордсменом премии Billboard Music Awards. У звезды уже есть 27 наград. Кроме того, Дрейк - единственный музыкант, хиты которого находились на первом месте чартов Billboard более 50 недель.
На второй строчке рейтинга оказалась американская исполнительница Тейлор Свифт. Артистке принадлежит рекорд среди певиц: она 23 раза становилась лауреаткой Billboard Music Awards.
Третье место занимает американский музыкант Бруно Марс, песни которого неоднократно возглавляли чарт Billboard Hot 100.
ТОП-10 лучших артистов по версии Billboard выглядит так:
- 1. Дрейк
- 2. Тейлор Свифт
- 3. Бруно Марс
- 4. Рианна
- 5. Адель
- 6. Эд Ширан
- 7. Джастин Бибер
- 8. Кэти Перри
- 9. Maroon 5
- 10. Post Malone
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