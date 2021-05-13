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Лучшие артисты десятилетия: Кто вошел в ТОП-10 по версии Billboard

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Музыкальное издание Billboard объявило имена лучших артистов 2010-х годов.
Лучшие артисты десятилетия: Кто вошел в ТОП-10 по версии Billboard
Лучшие артисты десятилетия: Кто вошел в ТОП-10 по версии Billboard
Getty images

Популярное музыкальное издание Billboard выбрало лучшего артиста десятилетия. На официальном сайте журнала был опубликован рейтинг самых успешных музыкантов 2010-х годов.

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Так, ТОП-10 лучших певцов возглавил канадский рэпер Дрейк, который является рекордсменом премии Billboard Music Awards. У звезды уже есть 27 наград. Кроме того, Дрейк - единственный музыкант, хиты которого находились на первом месте чартов Billboard более 50 недель.

Дрейк
Дрейк
Getty images

На второй строчке рейтинга оказалась американская исполнительница Тейлор Свифт. Артистке принадлежит рекорд среди певиц: она 23 раза становилась лауреаткой Billboard Music Awards.

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Getty images

Третье место занимает американский музыкант Бруно Марс, песни которого неоднократно возглавляли чарт Billboard Hot 100. 

Бруно Марс
Бруно Марс
Getty images

ТОП-10 лучших артистов по версии Billboard выглядит так:

  • 1. Дрейк
  • 2. Тейлор Свифт
  • 3. Бруно Марс
  • 4. Рианна
  • 5. Адель
  • 6. Эд Ширан
  • 7. Джастин Бибер
  • 8. Кэти Перри
  • 9. Maroon 5
  • 10. Post Malone

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Теги: лучший артист десятилетия, Дрейк, Тейлор Свифт, Бруно Марс, Billboard, новости музыки
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Источник: ivonа bigmir)net

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