Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Экс-судья «МастерШефа» Татьяна Литвинова объявила о разводе

Комментариев: 0
Кулинарный эксперт рассталась с мужем после 9 лет брака.
Экс-судья «МастерШефа» Татьяна Литвинова объявила о разводе
Экс-судья «МастерШефа» Татьяна Литвинова объявила о разводе
instagram.com/tanita_litvinova

Бывшая судья популярного шоу «МастерШеф» и основательница кулинарного проекта «Sweet Events» Татьяна Литвинова сообщила подписчикам о переменах в личной жизни. На своей странице в Instagram 45-летняя звезда рассказала о расставании с мужем, бизнесменом Ярославом Трухановым.

Читай также: ТОП-5 самых необычных свадеб знаменитостей

Татьяна отметила, что она и ее супруг долгое время пытались спасти свои отношения, однако недавно приняли решение о разводе. Литвинова и Труханов были в браке 9 лет. Печальную публикацию кулинарный эксперт дополнила последним совместным кадром с Ярославом.

«С сожалением, должны сообщить, что наши совместные усилия по сохранению нашего брака не увенчались успехом. С болью в сердце мы приняли тяжелое решение о разводе. Мы благодарны судьбе за 9 лет, проведённых вместе и остаёмся добрыми друзьями. Заранее спасибо за ваше понимание и такт. Это последнее совместное фото... Стотысячный раз повторяю, я не виновата, никто не виноват. Жизнь продолжается... Надеюсь, вашу тактичность, пока очень сильно болит», - написала Литвинова.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Татьяна Литвинова, МастерШеф, разводы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь