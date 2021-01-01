Экс-судья «МастерШефа» Татьяна Литвинова объявила о разводе

Кулинарный эксперт рассталась с мужем после 9 лет брака.

Бывшая судья популярного шоу «МастерШеф» и основательница кулинарного проекта «Sweet Events» Татьяна Литвинова сообщила подписчикам о переменах в личной жизни. На своей странице в Instagram 45-летняя звезда рассказала о расставании с мужем, бизнесменом Ярославом Трухановым.

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Татьяна отметила, что она и ее супруг долгое время пытались спасти свои отношения, однако недавно приняли решение о разводе. Литвинова и Труханов были в браке 9 лет. Печальную публикацию кулинарный эксперт дополнила последним совместным кадром с Ярославом.

«С сожалением, должны сообщить, что наши совместные усилия по сохранению нашего брака не увенчались успехом. С болью в сердце мы приняли тяжелое решение о разводе. Мы благодарны судьбе за 9 лет, проведённых вместе и остаёмся добрыми друзьями. Заранее спасибо за ваше понимание и такт. Это последнее совместное фото... Стотысячный раз повторяю, я не виновата, никто не виноват. Жизнь продолжается... Надеюсь, вашу тактичность, пока очень сильно болит», - написала Литвинова.

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