День защиты детей 2021: Украинские звезды показали семейные фото

Как украинские знаменитости поздравили подписчиков с Международным днем защиты детей.

Во вторник, 1 июня, в мире отмечается День защиты детей. Многие украинские знаменитости, которым посчастливилось стать родителями, поделились трогательными семейными кадрами и рассказали, как относятся к этому празднику.

Лилия Ребрик

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Звезда утреннего шоу «Ранок з Україною» очаровала фанов новыми снимками с прогулки с дочерями Дианой и Полиной. Звездная мама отметила, что дети учат родителей любить, лучше чувствовать мир, глубже понимать самих себя.

Миша Романова

Экс-участница «ВИА Гры» в честь праздника решила показать подросшего сына Мартина, которому в этом году исполнится три года.

Санта Димопулос

Победительница «Танцев со звездами 2020» призналась, что для нее огромная честь быть мамой троих детей. Бывшая солистка «ВИА Гры» показала забавное фото годовалой дочери Софии.

Джамала

Победительница «Евровидения 2016» Джамала обнародовала в соцсети милый видеоролик, в котором она играет со своими сыновьями.

Регина Тодоренко

Звезда программы «Орел и Решка» Регина Тодоренко в этот день решила показать подборку снимков, на которых Влад Топалов играет с их сыном Мишой. В описании к фото артистка пожелала всем детям такого же хорошего папу, как ее супруг.

ONUKA

Ната Жижченко обнародовала в День защиты детей новые кадры с сыном Александром, который недавно отметил первый день рождения.

TARABAROVA

В честь праздника певица похвасталась новой фотосессией с маленькими детьми – дочерью Марией и сыном Иваном.

Гайтана

Исполнительница Гайтана показала фото своей дочери Сапфир-Николь. В описании к снимку звездная мама заявила, что родителям нужно чаще вспоминать себя в детстве, и тогда детей не придется защищать от себя.

Анастасия Приходько

Певица поделилась редким видео, где она запечатлена в компании своих троих детей в домашней обстановке. В публикации артистка отметила, насколько для нее важен этот праздник.

Александр Пономарев

Первый представитель Украины на «Евровидении» обнародовал снимок с подросшим сыном Александром-младшим.

Наталка Денисенко

Актриса сериала «Крепостная» поделилась свежими снимками с сыном Андреем и рассказала, что для нее значит фраза «защищать ребенка».

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