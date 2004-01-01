Моника Беллуччи показала архивные фото дочерей от Венсана Касселя
Звезда фильмов «Матрица» и «007: Спектр», знаменитая итальянская модель и актриса Моника Беллуччи очаровала поклонников трогательной публикацией в честь дня матери во Франции.
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На своей странице в Инстаграм 56-летняя артистка обнародовала редкие фотографии из семейного альбома, где ее дочери от французского актера Венсана Касселя запечатлены в младенчестве. На черно-белых кадрах Моника нежно прижимала к себе Деву и Леони и целовала их.
«Спасибо, мои ангелы, за все, чему вы меня учите каждый день. С праздником всех мам», - написала актриса.
Отметим, что Беллуччи родила первенца Деву в 2004 году. Девочка активно занимается модельной карьерой. Вторая дочь Моники и ее экс-мужа Венсана Касселя появилась на свет в 2010 году.
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