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Моника Беллуччи показала архивные фото дочерей от Венсана Касселя

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Как в детстве выглядели Дева и Леони Кассель.
Моника Беллуччи показала архивные фото дочерей от Венсана Касселя
Моника Беллуччи показала архивные фото дочерей от Венсана Касселя
instagram.com/monicabellucciofficiel

Звезда фильмов «Матрица» и «007: Спектр», знаменитая итальянская модель и актриса Моника Беллуччи очаровала поклонников трогательной публикацией в честь дня матери во Франции.

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На своей странице в Инстаграм 56-летняя артистка обнародовала редкие фотографии из семейного альбома, где ее дочери от французского актера Венсана Касселя запечатлены в младенчестве. На черно-белых кадрах Моника нежно прижимала к себе Деву и Леони и целовала их.

«Спасибо, мои ангелы, за все, чему вы меня учите каждый день. С праздником всех мам», - написала актриса.

Моника Беллуччи показала архивные фото дочерей
Моника Беллуччи показала архивные фото дочерей
instagram.com/monicabellucciofficiel

Отметим, что Беллуччи родила первенца Деву в 2004 году. Девочка активно занимается модельной карьерой. Вторая дочь Моники и ее экс-мужа Венсана Касселя появилась на свет в 2010 году.

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Теги: Моника Беллуччи, Венсан Кассель, Дева Кассель, дети звезд, День матери
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Источник: ivonа bigmir)net

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