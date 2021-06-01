Жена Остапчука рассекретила, какую сумму тратит на себя в месяц
Супруга ведущего нашумевшего проекта «Маска» Владимира Остапчука, нотариус Кристина Остапчук ответила на один из часто задаваемых вопросов пользователей Сети.
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Так, в Инстаграм-Сторис один из подписчиков Кристины поинтересовался, сколько она тратит денег на себя в день и месяц. Остапчук призналась, что никогда не считала, однако уверена, что сумма получилась бы большая.
Девушка рассекретила, что на косметические процедуры ей нужно около 5-6 тысяч гривен в месяц. Кроме того, она оплачивает занятия танцами, ходит на различные экскурсии и в рестораны с подругами. Также у Остапчук есть затраты по работе.
«Не считала. И каждый раз по-разному. Если, например, чисто на салоны, то примерно в месяц около 5000-6000 гривен. Это окрашивание, маникюры, педикюры, косметолог, визажист, укладки. Плюс я хожу на танцы, в рестораны с подругами, покупаю себе подарочки, хожу на экскурсии и т. д. А еще у меня есть затраты по моей работе. Думаю, что набежит хорошо все вместе», – призналась Кристина Остапчук.
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какие 5-6 тысяч...и зачем нам это нада?