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СМИ рассекретили, сколько стоит белоснежная улыбка Монатика

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Узнайте, сколько понадобится денег, чтобы сделать себе такую улыбку, как у Димы Монатика.
СМИ рассекретили, сколько стоит белоснежная улыбка Монатика
СМИ рассекретили, сколько стоит белоснежная улыбка Монатика
KYIV.LIVE

Журналисты программы «Викриття» на канале KYIV.LIVE выяснили, какая сумма понадобится, чтобы получить такую ​​голливудскую улыбку, как у украинского певца и продюсера Димы Монатика.

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Профессиональный стоматолог Генри Гукасян в эфире проекта объяснил, что популярный артист установил виниры. Стоимость такой услуги колеблется в диапазоне от 10 до 100 000 евро в зависимости от сложности работы.

Деньги на дорогостоящую процедуру Монатик якобы получил от украинского бизнесмена азербайджанского происхождения Вагифа Алиева. Об этом заявила дочь Алиева, продюсер Нателла Крапивина во время интервью Ксении Собчак.

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Отметим, что ранее у Димы Монатика были проблемы с неровным расположением зубов. Музыкант поставил виниры, чтобы избежать дефекты дикции и стирания зубов.

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Теги: Монатик, Дмитрий Монатик, MONATIK, красивая улыбка, виниры, лечение зубов киев, разоблачение
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Источник: ivonа bigmir)net

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