«Мисс Вселенная»: Елизавета Ястремская показала национальный костюм для конкурса

Узнайте, в каком необычном наряде будет блистать представительница Украины на «Мисс Вселенной 2020» в Майами.

Уже через полтора недели, 16 мая, в Майами состоится один из самых престижных конкурсов красоты «Мисс Вселенная». В этом году Украину представит «первая вице-мисс Украина Вселенная 2019», киевлянка Елизавета Ястремская.

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В среду, 5 мая, 27-летняя модель и дизайнер сообщила своим подписчикам в Инстаграм, что уже вылетела в США для участия в «Мисс Вселенной». Девушка опубликовала снимки из аэропорта, а также показала необычный национальный черно-белый костюм «Душа-витананка», в котором появится на сцене конкурса.

«Душа светлая, чистая, что и символизирует белый цвет костюма. Зеркальный блеск отражает внутренний мир человека. Украинская «витинанка» - это генетическая память нашей нации. Название «витинанка» происходит от слова «витинати», то есть «вырезать». Издавна этими орнаментальными украшениями из бумаги украшали стены, окна, полки домов. «Витинанки» из ткани и кожи также использовались в отделке одежды. Традиционно в «витинанки» закладывали сюжет, который рассказывал, что происходит в семье: какие были праздники, свадьбы, кто родился», - написала Елизавета.

В подписи к фото также говорится, что наряд был создан за месяц командой из 7 мастеров «Rada.ethno» во главе с дизайнером Натальей Шевчук. Общий вес костюма - около 7 килограмм. Для платья использовали около 15 метров атласной ткани белого и черного цветов.

«Необычным было то, что нужно было разработать технологию, при которой ткань была похожа на бумагу. В то же время еще необходимо было, чтобы мелко порезанная ткань не разлезлась. Для этого было потрачено почти 2 килограмма специального раствора» - цитирует Ястремская слова дизайнера Натальи Шевчук.

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