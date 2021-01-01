Владимир Локотко показал, как правильно пить коктейль «Маргарита».

Муж Ольги Фреймут снялся в ее новом уроке этикета instagram.com/freimutolia

Известная ведущая, экс-звезда проектов «Кто сверху?», «Ревизор» и «Танцы со звездами 2020» Ольга Фреймут продолжает учить украинцев правилам этикета.

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Так, недавно на своей странице в Инстаграм она опубликовала новый урок. На этот раз в съемках ролика принял участие супруг Ольги, продюсер Владимир Локотко. В коротком видео мужчина показал, как правильно пить коктейль «Маргарита».

«Как пить коктейль «Маргарита»? Облизывать соль? Из соломки? Выбираем место на стакане - и пьем с одной стороны. P.S. Володя - сторонник моей рубрики», - подписала публикацию Ольга.

Один из пользователей Сети заявил в комментариях, что Владимир «не по этикету» держит бокал с напитком.

«Бокалы за ножку надо держать, а не за чашу. Плохой Володя сторонник, значит 😁»

Другой же подписчик заступился за супруга Фреймут, отметив, что правило касается только официантов.

«Откуда такое правило? Гость может брать бокал, как ему угодно, а официанты только за ножку».

Муж Ольги Фреймут снялся в ее новом уроке этикета Скриншот

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