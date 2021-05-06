Похудевшая Адель поделилась редкими кадрами в честь 33-летия

Как выглядит британская певица Адель после того, как сбросила более 40 килограмм.

В среду, 5 мая, лауреатка 15 премий «Грэмми» и исполнительница саундтрека к фильму 007: Координаты «Скайфолл», британская певица Адель отметила день рождения. Знаменитости исполнилось 33 года.

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По случаю праздника именинница решила порадовать поклонников редкими фотографиями из личного архива. На своей странице в Инстаграм артистка продемонстрировала, как выглядит после того, как сбросила более 40 килограмм.

Так, на первом черно-белом снимке Адель показала лицо без косметики и засветила две татуировки на руках. На втором кадре певица в ярком купальнике и темных очках наслаждается отдыхом на море. Еще на одном фото похудевшая Адель запечатлена в платье во время танца.

«Тридцать три», - лаконично подписала звездная именинница.

Адель после похудения instagram.com/adele

Адель в купальнике instagram.com/adele

Похудевшая Адель instagram.com/adele

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