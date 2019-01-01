Узнайте, из каких гонораров начинали свой творческий путь украинские артисты София Ротару, Павел Зибров, Александр Пономарев и группа «Скрябин».

Гонорары звезд: С чего начинали Ротару, Зибров и «Скрябин» instagram.com

Журналисты популярной программы «Виктриття» на канале KYIV.LIVE пообщались с первыми продюсерами звезд украинской эстрады и выяснили, сколько зарабатывали известные артисты в начале творческого пути.

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Так, продюсер Владимир Бебешко рассекретил, что Павел Зибров развлекал публику за свежее мясо и колбасу. В 90-е года музыкантам приходилось брать гонорары продуктами питания - медом, грибами, мясом или крупами.

Владимир Бебешко скриншот из видео

Легендарная певица София Ротару даже в начале карьеры была одной из самых высокооплачиваемых артисток.

«Она, наверное, и была первопроходцем самых кассовых украинских исполнителей, но она себя всегда позиционировала, как международная звезда. Она всегда была немного ниже Пугачевой, но тоже очень богата», - заявил продюсер Александр Ягольник.

Александр Ягольник скриншот из видео

А вот Александру Пономареву и группе «Скрябин» пришлось зарабатывать свою репутацию на всех возможных вокальных конкурсах, чтобы их показали по телевидению. И даже когда у артистов появились первые фан-клубы, гонорары были достаточно низкими. Так, например, «Скрябин» за один концерт получал семь долларов, и эту сумму нужно было делить на троих музыкантов.

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