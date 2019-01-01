СМИ рассекретили, сколько Дэниэл Рэдклифф заработал в «Гарри Поттере»
Изданию Looper удалось выяснить, сколько британский актер Дэниэл Рэдклифф смог заработать во время съемок серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.
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Так, по данным СМИ за первую ленту «Гарри Поттер и философский камень» тогда еще 12-летнему Рэдклиффу заплатили миллион долларов. За участие во второй картине о тайной комнате гонорар актера увеличился до трех миллионов.
За съемки в «Узнике Азкабана» артист заработал 6 миллионов, а за следующие два фильмах «Гарри Поттер и Кубок огня» и «Гарри Поттер и Орден Феникса», Дэниэл получил по 14 миллионов долларов. Гонорары за последние три фильма увеличились почти на 10 миллионов. За съемки в «Принце-полукровке» и «Дарах смерти» актеру выплатили по 25 миллионов долларов. В сумме за восемь картин знаменитость получил 110 миллионов долларов.
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