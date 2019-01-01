Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

СМИ рассекретили, сколько Дэниэл Рэдклифф заработал в «Гарри Поттере»

Комментариев: 0
Какими были гонорары актера Дэниэла Рэдклиффа на съемках восьми фильмов Поттерианы.
СМИ рассекретили, сколько Дэниэл Рэдклифф заработал в «Гарри Поттере»
СМИ рассекретили, сколько Дэниэл Рэдклифф заработал в «Гарри Поттере»
Getty images

Изданию Looper удалось выяснить, сколько британский актер Дэниэл Рэдклифф смог заработать во время съемок серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Читай также: Немного за 80: ТОП-10 самых возрастных актеров Голливуда

Так, по данным СМИ за первую ленту «Гарри Поттер и философский камень» тогда еще 12-летнему Рэдклиффу заплатили миллион долларов. За участие во второй картине о тайной комнате гонорар актера увеличился до трех миллионов.

За съемки в «Узнике Азкабана» артист заработал 6 миллионов, а за следующие два фильмах «Гарри Поттер и Кубок огня» и «Гарри Поттер и Орден Феникса», Дэниэл получил по 14 миллионов долларов. Гонорары за последние три фильма увеличились почти на 10 миллионов.  За съемки в «Принце-полукровке» и «Дарах смерти» актеру выплатили по 25 миллионов долларов. В сумме за восемь картин знаменитость получил 110 миллионов долларов.

Актеры «Гарри Поттера»
Актеры «Гарри Поттера»
Getty images

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Дэниэл Рэдклифф, Гарри Поттер, гонорары звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь