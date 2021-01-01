Немного за 80: ТОП-10 самых возрастных актеров Голливуда

Узнайте, кто самый старший среди действующих актеров.

Герои нашей подборки не спешат уступать дорогу молодым. Несмотря на пожилой возраст, им есть еще чем удивлять зрителей. Вспоминаем десятку самых возрастных актеров, которые продолжают активно сниматься в кино и на телевидении.

Бетти Уайт, 99 лет

Американская актриса Бетти Уайт может похвастаться самой длинной телевизионной карьерой. Знаменитость, которая родилась в 1922 году, начала сниматься в 17-летнем возрасте. Кроме того, она является одной из первых женщин-продюсеров Голливуда и единственной актрисой, победившей во всех возможных комедийных номинациях премии «Эмми».

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Самые знаковые работы Уайт: сериалы «Золотые девочки», «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Красотки в Кливленде» и фильмы «Ливень», «История о нас», «Лэйк Плэсид: Озеро страха», «Предложение» и «Снова ты».

Бетти Уайт Getty Images

Клинт Иствуд, 90 лет

Обладатель четырех «Оскаров» Клинт Иствуд не только продолжает сниматься в фильмах, но и режиссирует собственные картины. Так, в октябре 2021 года в кинопрокат выйдет нео-вестерн «Мужские слезы», где 90-летний артист выступил в качестве продюсера, режиссера и исполнителя главной роли.

Клинт Иствуд Getty Images

Роберт Дюваль, 90 лет

Знаменитый американский актер Роберт Дюваль, как и его коллега Иствуд, успел поработать в качестве актера, режиссера и продюсера. Артист запомнился по ролям в «Убить пересмешника», «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня». В этом году должна выйти еще одна работа 90-летнего актера. Дюваль снялся в спортивной драме «12 могущих сирот».

Роберт Дюваль Getty Images

Майкл Кейн, 88 лет

Британец Майкл Кейн, который стал всемирно известным в 30-летнем возрасте после роли лейтенанта в фильме «Зулусы», все еще является одним из самых востребованных актеров современности. Поговаривают, что график актера расписан на несколько лет вперед и уходит на пенсию он не планирует. Крайние картины с участием двукратного обладателя «Оскара» – фэнтези «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» и научно-фантастический боевик «Довод».

Майкл Кейн Getty Images

Алан Аркин, 87 лет

Еще один лауреат «Оскара» Алан Аркин, который всем запомнился по роли несносного дедушки из фильма «Маленькой мисс Счастье», тоже пока не планирует бросать кинокарьеру. В прошлом году он появился в боевике «Правосудие Спенсера». Кроме того, Аркин озвучивал мультфильм «Миньоны: Грювитация», премьеру которого перенесли и-за коронавируса.

Алан Аркин Getty Images

Джуди Денч, 86 лет

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Дама Джуди Денч - одна из самых величайших актрис Великобритании. Огромную популярность ей принесла роль М в фильмах о Джеймсе Бонде, однако «Оскар» артистка получила за исполнение Елизаветы I в картине «Влюбленный Шекспир». Несмотря на проблемы со зрением Джуди не планирует в ближайшее время уходить на отдых. А учит роли ей помогает единственная дочь Финти Уильямс. Среди крайних киноработ Денч – комедия «Бывшая с того света» и драма «Шесть минут до полуночи».

Джуди Денч Getty Images

Мэгги Смит, 86 лет

Еще одна британская кинозвезда, Дама Мэгги Смит, которая всего на 19 дней младше своей подруги Джуди Денч, тоже продолжает сниматься в кино. Смит получила две статуэтки «Оскар» за ленты «Расцвет мисс Джин Броди» и «Калифорнийский отель». Однако, наибольшую славу ей принесла роль Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Сейчас Мэгги задействованная в съемках фильма «Мальчик, которого называют Рождество» и в продолжении «Аббатства Даунтон».

Мэгги Смит Getty Images

Энтони Хопкинс, 83 года

Британский актер, режиссер и композитор Энтони Хопкинс несколько дней назад стал самым пожилым обладателям «Оскара». 25 апреля в 83-летнем возрасте он выиграл в номинации «Лучший актер». Американской киноакадемии понравилось, как Хопкинс исполнил главную роль в фильме «Отец».

Отметим, что это не первый «Оскар» Энтони. В 1992 году он стал лучшим актером за исполнение роли Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят».

Энтони Хопкинс Getty Images

Джейн Фонда, 83 года

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Американская кинозвезда Джейн Фонда является ярким примером того, что с годами женщины стают только красивее. Актриса не раз призналась, что в восемьдесят ощущает себя моложе, чем в тридцать. В 1990-2005 годах лауреатка двух «Оскаров» брала перерыв от кинокарьеры. Сейчас звезда продолжает сниматься на телевидении. В начале марта она получила почетную награду на «Золотом глобусе 2021» - премию Сесиля Б. Де Милля.

Джейн Фонда Getty Images

Морган Фриман, 83 года

Американский актер и режиссер Морган Фриман, которого многие помнят по фильмам «Побег из Шоушенка», «Шофер мисс Дэйзи», «Семь» и «Малышка на миллион», тоже пока не спешить бросать кинокарьеру. Недавно обладатель «Оскара» сыграл в картине «Афера по-голливудски». А в 2021 году должны выйти еще три фильма с участием Фримана – триллер «Ангел мести», комедия «Поездка в Америку 2» и комедийный боевик «Телохранитель жены киллера».

Морган Фриман Getty Images

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