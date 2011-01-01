Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое фото в честь годовщины свадьбы
В четверг, 29 апреля, Кенсингтонский дворец обнародовал новые официальные фотографии Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Сегодня одна из самых популярных пар в мире отмечает десятую годовщину свадьбы.
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На свежих снимках герцоги Кембриджские нежно обнимались и держались за руки. Для фотосессии Кейт выбрала легкое голубое платье с цветочным принтом, а Уильям предстал перед камерой в синем свитере и темных штанах.
«Снято на этой неделе в преддверии 10-й годовщины свадьбы герцога и герцогини», - говорится в подписи к одному из кадров.
Напомним, что роскошная свадьба герцогов Кембриджских состоялась в 2011 году в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Сейчас у пары трое детей – сыновья Джордж и Луи и дочь Шарлотта.
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