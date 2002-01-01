ТОП-12 звезд шоу-бизнеса, которые пробовали себя в политике

Украинский и зарубежные звезды, которые пытались построить успешную карьеру в политике.

В последние время звезды шоу-бизнеса все чаще проявляют желание попробовать себя в роли политика. Некоторым из них даже удается получить должность президента своей страны. Ivona вспоминает о 12 украинских и зарубежных знаменитостях, которые отодвинули музыку и кино на второй план, чтобы стать успешными политиками.

Рональд Рейган

Читай также: «Моя совесть чиста»: Певица Slavia прокомментировала развод с Dzidzio

Рональд Рейган до начала политической карьеры снимался в кино. Правда, бывшему актеру так ни разу и не удалось получить главную роль в фильме. Однако, ему посчастливилось стать 40-м президентом США.

Карьеру в политике Рейган начинал с двух сроков на должности губернатора Калифорнии. В 1976 году он выдвинул свою кандидатуру в президенты США от Республиканской партии, но тогда проиграл Джеральду Форду. Через 4 года Рональд вновь повторил попытку и на этот раз одержал победу. Рейган был главой государства с 1981-го по 1989 год.

Рональд Рейган Getty Images

Владимир Зеленский

В истории нашей страны также есть президент с актерским прошлым. Действующий президент Украины Владимир Зеленский ранее был руководителем студии «Квартал 95». После того, как мужчина сыграл Василия Голобородько в сериале «Слуга народа», многие поклонники ждали официального заявления кумира. И он все-таки решил участвовать в выборах 2019 года. При чем о своем намерении Зеленский заявил в новогоднюю ночь на 1+1 в то время, когда другие каналы показывали поздравление тогдашнего президента Петра Порошенко.

Владимир Зеленский instagram.com/zelenskiy_official

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер без сомнения является одним из самых популярных звезд шоу-бизнеса, которые пошли в политику. В 2003 году звезду «Терминатора» выбрали на должность губернатора штата Калифорния. Позже его переизбрали еще на один срок. «Железный Арни» был первым губернатором штата, который родился за пределами США. Родиной актера является Австрия.

Арнольд Шварценеггер Getty Images

Святослав Вакарчук

В 2019 году многие украинцы ожидали, что на президентских выборах главными кандидатами будут Вакарчук и Зеленский. Но фронтмен группы «Океан Ельзи» решил не участвовать в этой гонке. Однако, после победы комика Святослав создал партию «Голос» и заявил, что пойдет в Раду, чтобы контролировать нового президента.

Читай также: Редкое фото: Святослав Вакарчук показал свою жену

В марте 2020 года Святослав покинул пост председателя парламентской партии «Голос», а спустя еще три месяца объявил о сложении мандата народного депутата. За девять месяцев в роли политика Вакарчук запомнился только критикой Зеленского и его партии «Слуга народа», а также несколькими скандалами.

Отметим, что музыкант в 2007-2008 годах уже был народным депутатом Украины от блока «Наша Украина – Народная самооборона». Тогда Святослав тоже добровольно сложил полномочия, чтобы «не потерять себя».

Вячеслав Вакарчук instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Ширли Темпл

Самая молодая обладательница премии «Оскар» Ширли Темпл после окончания кинокарьеры решила попробовать себя в роли политика. И получилось у нее весьма успешно. Звезда фильмов «Маленькая мисс Маркер» и «Крошка Вилли Винки», активно поддерживала Ричарда Никсона во время президентских выборов. После победы Никсон назначил экс-актрису своим представителем на 24-й Генеральной ассамблее ООН.

В начале 70-х годов у Темпл обнаружили рак груди, но онкология не помешала политической карьеры кинозвезды. Ширли публично рассказала о тяжелой болезни. После успешного лечения президент Джеральд Форд назначил ее послом США в Гане, а позже она стала первой женщиной-руководителем службы протокола США. Во время президентства Рональда Рейгана экс-актриса работала в Госдепартаменте, а затем получила должность посла США в Чехии от Джорджа Буша-старшего.

Ширли Темпл Getty Images

Клинт Иствуд

Голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд тоже пробовал свои силы в политике. Знаменитости удалось без труда получить должность мэра города Кармел в штате Калифорния. Однако по истечению срока полномочий Иствуд не стал во второй раз выдвигать свою кандидатуру на выборах и вернулся в кинематограф.

Клинт Иствуд Getty Images

Александр Скичко

Украинский ведущий и шоумен Александр Скичко стал востребованным на телевидении после участия в шоу «Україна має талант». Мужчина вел «Евровидение 2017» в Киеве и популярную программу «Зірковий шлях». Но в 2019 году шоумен решил уйти в политику, потому что ему «надоело слушать пустые обещания каждые 5 лет».

Читай также: Анна Ризатдинова подсказала, можно ли заниматься спортом с макияжем

Скичко был избран народным депутатом по 197 округу в Черкасской области от партии «Слуга народа». А в начале 2021 года Зеленский назначил его на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

Александр Скичко instagram.com/aleksandrskichko

Синтия Никсон

Звезда сериала «Секс в большом городе» и знаменитая активистка Синтия Никсон несколько лет назад работала в штабе Билла де Блазио во время выборов мэра Нью-Йорка. Победа де Блазио вдохновила актрису на собственную политическую карьеру. В 2018 году она выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк. Однако с довольно неплохим результатом, почти 35 % голосов, проиграла выборы.

Синтия Никсон Getty Images

Михаил Поплавский

«Поющий ректор» Михаил Поплавский уже около 20 лет в политике. Артист впервые стал нардепом в 2002 году. Сначала он был членом депутатских фракций «Единая Украина» и «Трудовая Украина». На парламентских выборах 2014 года вошел в партию «Воля народа». А на крайних выборах в 2019 году Михаил Михаилович как глава «Аграрной партии» в очередной раз пытался попасть в Верховную Раду, но потерпел поражение.

Михаил Поплавский instagram.com/poplavskiy_michail

Николай Тищенко

Звезда проектов «МастерШеф» и «Ревизор», ресторатор Николай Тищенко в 2019 году стал членом партии «Слуга народа» и баллотироваться в депутаты Верховной Рады по мажоритарному округу. Бывшей телезвезде удалось с первой попытки попасть в парламент.

Николай Тищенко instagram.com/nikolaytyshchenko

Злата Огневич

Читай также: Игорь Кондратюк поделился редким фото дочери Полины

Участница «Евровидения 2013» Злата Огневич около семи лет назад также пробовала себя в политике. В ноябре 2014 года она стала нардепом от «Радикальной партии» Олега Ляшко. Некоторое время артистка даже возглавляла подкомитет по вопросам творческой деятельности, искусства, культурно-просветительской политики Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности. Однако уже в 2015 году Злата отказалась от политической карьеры.

Злата Огневич instagram.com/zlata.ognevich

Руслана Лыжичко

Победительница «Евровидения 2004» в 2006 году стала депутатом Верховной Рады от «Нашей Украины» и возглавила подкомитет по вопросам информационного обеспечения европейской и евроатлантической интеграции Комитета по вопросам европейской интеграции. Но спустя год Руслана назвала украинский парламент «клоунадой и цирком» и отказалась от своих полномочий.

Руслана instagram.com/ruslana.lyzhychko

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​