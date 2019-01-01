Чарльз Спенсер обнародовал редкий снимок 40-летней давности со знаменитой сестрой, принцессой Дианой.

Брат принцессы Дианы показал, как она выглядела до свадьбы с принцем Чарльзом Getty Images

Брат покойной принцессы Дианы, журналист и писатель Чарльз Спенсер часто делиться в соцсетях фотографиями из семейного альбома со знаменитой сестрой. Так недавно, в своем Twitter-аккаунте 9-й граф Спенсер обнародовал черно-белый снимок, который ему предоставила королевский эксперт Rowan Marie.

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Кадр был сделан в 1980 году, когда Диане было 19 лет, а Чарльзу – 16. В описании к фото брат Леди Ди отметил, что его сестру преследовали журналисты еще до того, как она официально стала невестой старшего сына королевы Елизаветы II – принца Чарльза.

«Спасибо, что прислали: это был конец 1980 года, мне было 16, и моя сестра везла меня из Итонского колледжа на обед в The Hind's Head Bray. За ней следовали 12 автомобилей и 1 мотоцикл бульварных журналистов. Честно говоря, этого достаточно, чтобы любой подросток выглядел таким же высокомерным, как Моррисси (вокалист группы The Smiths – ред.)», - написал Спенсер.

Принцесса Диана в 1980 году twitter.com/Marie33Rowan

Отметим, что помолвка Дианы Спенсер и принца Чарльза состоялась 24 февраля 1981 года. В том же году, 29 июля, пара сыграла свадьбу и Диана получила титул принцессы Уэльской.

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