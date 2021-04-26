«Сама в шоке»: Опра Уинфри высказалась о скандальном интервью с Меган Маркл

Знаменитая ведущая Опра Уинфри призналась, что и сама была удивлена, услышав заявление Меган Маркл о расизме в королевской семье.

В феврале 2021 года британский принц Гарри и его супруга, экс-звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл наделали шума в Сети скандальным интервью американской ведущей Опре Уинфри. Герцогиня Сассекская заявила на камеру о том, что подвергалась расизму со стороны членов королевской семьи.

Читай также: «Голос країни»: Тина Кароль уходит из вокального шоу

Спустя два месяца после скандального интервью Опра впервые прокомментировала высказывания Маркл. Во время разговора с телеведущей Нэнси О'Делл Уинфри призналась, что она сама не ожидала, что беседа с Сассекскими получится такой откровенной. По словам телезвезды, она не знала о намерении Меган рассказать о расизме в королевской семье.

«Я долго готовилась к этой встрече. Всякий раз, когда я беру интервью у кого-то по поводу чего-то важного, я разговариваю с ними заранее. Нам не удалось встретиться с Меган и Гарри заранее, но я написала им и сказала, что для меня важно. Я не ожидала, что они решаться на обвинения королевской семьи в расизме. Нашим общим намерением было рассказать правду. Они хотели поделиться своей историей и сделать это таким образом, чтобы все было максимально честно», - рассекретила Уинфри.

Также Опра вспомнила, какие у нее были чувства, когда герцоги Сассекские намекнули на проявления расизма в королевской семье.

«Я такая: «Что? Ты туда идешь? Если идешь, то иди тогда до конца», - поделилась ведущая.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​