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«Сама в шоке»: Опра Уинфри высказалась о скандальном интервью с Меган Маркл

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Знаменитая ведущая Опра Уинфри призналась, что и сама была удивлена, услышав заявление Меган Маркл о расизме в королевской семье.
«Сама в шоке»: Опра Уинфри высказалась о скандальном интервью с Меган Маркл
«Сама в шоке»: Опра Уинфри высказалась о скандальном интервью с Меган Маркл
Getty Images

В феврале 2021 года британский принц Гарри и его супруга, экс-звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл наделали шума в Сети скандальным интервью американской ведущей Опре Уинфри. Герцогиня Сассекская заявила на камеру о том, что подвергалась расизму со стороны членов королевской семьи.

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Спустя два месяца после скандального интервью Опра впервые прокомментировала высказывания Маркл. Во время разговора с телеведущей Нэнси О'Делл Уинфри призналась, что она сама не ожидала, что беседа с Сассекскими получится такой откровенной. По словам телезвезды, она не знала о намерении Меган рассказать о расизме в королевской семье.

«Я долго готовилась к этой встрече. Всякий раз, когда я беру интервью у кого-то по поводу чего-то важного, я разговариваю с ними заранее. Нам не удалось встретиться с Меган и Гарри заранее, но я написала им и сказала, что для меня важно. Я не ожидала, что они решаться на обвинения королевской семьи в расизме. Нашим общим намерением было рассказать правду. Они хотели поделиться своей историей и сделать это таким образом, чтобы все было максимально честно», - рассекретила Уинфри.

Также Опра вспомнила, какие у нее были чувства, когда герцоги Сассекские намекнули на проявления расизма в королевской семье.

«Я такая: «Что? Ты туда идешь? Если идешь, то иди тогда до конца», - поделилась ведущая.

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Теги: Опра Уинфри, Меган Маркл, принц Гарри, герцог и герцогиня Сассекские, королевская семья
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  26.04.2021, 13:34
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гость
При.стукнутая маркл, такую х.рень лепить, как с горячки...
гость  (аноним)  26.04.2021, 13:33
Оценка:  0
гость
в этом возрасте женщины становятся наиболее опасны и дурны, имею ввиду готовность менять кардинально свою и другие жизни....причем потом понимая и жалея обо всем....но потом....и ничего уже не изменить.
гость  (аноним)  26.04.2021, 13:30
Оценка:  0
гость
пустили козу в огород......гарри идиот
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