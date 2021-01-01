«Голос країни»: Тина Кароль уходит из вокального шоу

Украинская певица Тина Кароль больше не хочет быть тренером проекта «Голос країни».

Популярная украинская исполнительница и ведущая Тина Кароль огорчила поклонников новым заявлением. В воскресенье, 25 апреля, во время финального выпуска «Голосу країни-11» 36-летняя артистка заявила, что больше не будет тренером вокального шоу.

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По словам Кароль, 11-й сезон стал для ее последним. Певица предложила организаторам проекта, чтобы ее кресло в следующих выпусках заняла фронтвумен рок-группы «The Hardkiss».

«Это мой последний сезон. Я очень благодарна «Голосу країни». И спасибо всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Люблю каждого, кто касался этого проекта. Если так можно, то я бы с удовольствием отдала свое кресло Юлии Саниной», - сказала Тина в финале «Голосу країни-11».

Отметим, что Тина Кароль была наставницей «Голосу» около 8 лет, а ее подопечные побеждали 5 раз.

Смотрите заявление Тины Кароль об уходе из «Голосу країни» с 6:21

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