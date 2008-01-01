«Не разлей вода»: Лучшие друзья среди знаменитостей

12 примеров крепкой дружбы среди украинских и зарубежных звезд.

Герои нашей сегодняшней подборки доказывают, что в мировом шоу-бизнесе все-таки есть место для дружбы. Ivona подготовила 12 примеров дружбы между знаменитостями, которая прошла проверку временем. Узнайте, с кем дружит Ани Лорак, Виктория Бекхэм, Меган Маркл и другие звезды.

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон

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Этих звездных подружек свел сериал «Друзья». Энистон и Кокс вместе уже более 25 лет и, кажется, с годами их дружба становится еще крепче. Дженнифер даже жила некоторое время у Кортни после развода с Брэдом Питтом. Кроме того, исполнительница роли Моники Геллер уверяет, что если ей нужно с кем-нибудь поговорить ночью, то она всегда звонит Энистон. Отметим, что Энистон даже стала крестной мамой единственного ребенка Кокс – дочери Коко Райли Аркетт.

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон GettyImages

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет

Кейт Уинслет не раз говорила, что она и Лео «очень тесно связаны». Актеры сдружились на съемках «Титаника», а позже укрепили свою дружбу на еще одном совместном проекте «Дорога перемен». Кстати, именно Ди Каприо вел Уинслет к алтарю в 2012 году, когда она выходила замуж за Неда Рокнролла. А Кейт больше всех поддержала друга, когда он получил заветный «Оскар».

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет Getty images

Пенелопа Крус и Сальма Хайек

Испанская актриса Пенелопа Крус и американская звезда с мексиканскими корнями Сальма Хайек подружились во время работы над «Бандитками». Однажды Крус призналась, что пока у нее и Сальмы не было детей, они проводили все свое свободное время вместе. Поговаривают, что знаменитые красотки даже придумали смешные прозвища друг другу.

Пенелопа Крус и Сальма Хайек Getty images

Дрю Бэрримор и Камерон Диас

«Ангелы Чарли» Дрю Бэрримор и Камерон Диас все еще дружат, несмотря на то, что с момента выхода второй части картины уже прошло 18 лет. Дрю даже была подружкой невесты на свадьбе Диас. Кроме того, однажды Бэрримор призналась, что в шутку называет звездную подружку Пу Пу.

Дрю Бэрримор и Камерон Диас Getty images

Виктория Бекхэм и Ева Лонгория

Эти звезды познакомились в 2008 году в Лос-Анджелесе и с тех пор они лучшие подружки. Виктория поддержала Еву после развода с баскетболистом Тони Паркером. А позже даже создала для Лонгории свадебное платье, в котором она во второй раз вышла замуж. Бекхэм и Лонгория часто бывают в гостях друг у друга, о чем свидетельствуют снимки из их страниц в соцсетях.

Виктория Бекхэм и Ева Лонгория instagram.com/evalongoria

Меган Маркл и Серена Уильямс

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Бывшая звезда сериала «Форс-мажоры» и титулованная американская теннисистка впервые встретились в 2010 году на «Суперкубке» в Майами. Спустя четыре года они сблизились на одном из спортивных мероприятий.

Меган Маркл и Серена Уильямс Getty images

Судя по Инстаграму Уильямс, она не только получила приглашение на королевскую свадьбу подружки, но даже побыла в роскошном доме Маркл, когда та еще жила с принцем Гарри в Великобритании.

Райан Рейнольдс и Сандра Буллок

Эти голливудские актеры на своем примере доказывают, что дружба между мужчиной и женщиной все-таки существует. Когда-то Рейнольдс поддержал Буллок во время ее бракоразводного процесса с Джейссом Джеймсом. Позже они сыграли влюбленных в комедии «Предложение». Райан и Сандра заявили, что на съемках у них не возникло романтических чувств, наоборот, фильм укрепил их дружбу.

Райан Рейнольдс и Сандра Буллок Getty images

Ани Лорак и Лилия Подкопаева

Певица Ани Лорак и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева дружат очень давно. Знаменитости часто встречаются и делиться совместными кадрами в соцсетях. Кроме того, не для кого не секрет, что Лилия назвала дочь Каролиной в честь подруги (Каролина – настоящее имя Лорак – ред.), и даже предложила артистке стать крестной мамой малышки.

Ани Лорак и Лилия Подкопаева instagram.com/podkopayeva_official

Иэн МакКеллен и Патрик Стюарт

Эти британские актеры дружат с тех пор, как впервые сыграли на одной сцене в театре. Мужчины часто подшучивают друг на другом, в том числе и в эфирах различных телешоу. Иногда они даже могут себе позволить поцеловаться в губы на публике.

Иэн МакКеллен и Патрик Стюарт Getty images

Роберт Дауни-младший и Мэл Гибсон

Голливудские красавчики Роберт Дауни-младший и Мэл Гибсон подружились на съемках фильма «Эйр Америка» в 1990 году. Дауни-младший однажды даже публично заступился за Гибсона после его скандального развода с Оксаной Григорьевой в 2011 году.

Роберт Дауни-младший и Мэл Гибсон Getty images

Брэд Питт и Джордж Клуни

Джордж Клуни признается, что очень рад, что Брэд Питт его друг. Вместе мужчины снимались в картине «11 друзей Оушена». Поговаривают, что актеры ранее любили вдвоем проводит время за азартными играми. Также они вместе занимались благотворительностью и проводили выходные.

Брэд Питт и Джордж Клуни Getty images

Николь Кидман и Наоми Уоттс

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Знаменитые австралийки, несмотря на то, что были однокурсницами, подружились только во время кастинга на одну и ту же роль в конце 80-х. Тогда победа досталась Кидман. Однако спустя несколько лет лучшим подругам все-таки посчастливилось сыграть вместе в «Флирте». Позже обе перебрались в Голливуд. Николь довольно быстро стала востребованной. А вот у Наоми все шло не очень гладко. Было время, когда она бедствовала. Но актриса не отчаивалась и продолжала строить карьеру в Штатах. Конечно же не обошлось, без поддержки подруги. Уоттс признавалась, что без Кидман точно сломалась бы. Позже пришла очередь Наоми утешать подругу после тяжелого разрыва с Томом Крузом.

Николь Кидман и Наоми Уоттс Getty images

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