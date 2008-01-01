«Не разлей вода»: Лучшие друзья среди знаменитостей
Герои нашей сегодняшней подборки доказывают, что в мировом шоу-бизнесе все-таки есть место для дружбы. Ivona подготовила 12 примеров дружбы между знаменитостями, которая прошла проверку временем. Узнайте, с кем дружит Ани Лорак, Виктория Бекхэм, Меган Маркл и другие звезды.
- Кортни Кокс и Дженнифер Энистон
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Этих звездных подружек свел сериал «Друзья». Энистон и Кокс вместе уже более 25 лет и, кажется, с годами их дружба становится еще крепче. Дженнифер даже жила некоторое время у Кортни после развода с Брэдом Питтом. Кроме того, исполнительница роли Моники Геллер уверяет, что если ей нужно с кем-нибудь поговорить ночью, то она всегда звонит Энистон. Отметим, что Энистон даже стала крестной мамой единственного ребенка Кокс – дочери Коко Райли Аркетт.
- Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет
Кейт Уинслет не раз говорила, что она и Лео «очень тесно связаны». Актеры сдружились на съемках «Титаника», а позже укрепили свою дружбу на еще одном совместном проекте «Дорога перемен». Кстати, именно Ди Каприо вел Уинслет к алтарю в 2012 году, когда она выходила замуж за Неда Рокнролла. А Кейт больше всех поддержала друга, когда он получил заветный «Оскар».
- Пенелопа Крус и Сальма Хайек
Испанская актриса Пенелопа Крус и американская звезда с мексиканскими корнями Сальма Хайек подружились во время работы над «Бандитками». Однажды Крус призналась, что пока у нее и Сальмы не было детей, они проводили все свое свободное время вместе. Поговаривают, что знаменитые красотки даже придумали смешные прозвища друг другу.
- Дрю Бэрримор и Камерон Диас
«Ангелы Чарли» Дрю Бэрримор и Камерон Диас все еще дружат, несмотря на то, что с момента выхода второй части картины уже прошло 18 лет. Дрю даже была подружкой невесты на свадьбе Диас. Кроме того, однажды Бэрримор призналась, что в шутку называет звездную подружку Пу Пу.
- Виктория Бекхэм и Ева Лонгория
Эти звезды познакомились в 2008 году в Лос-Анджелесе и с тех пор они лучшие подружки. Виктория поддержала Еву после развода с баскетболистом Тони Паркером. А позже даже создала для Лонгории свадебное платье, в котором она во второй раз вышла замуж. Бекхэм и Лонгория часто бывают в гостях друг у друга, о чем свидетельствуют снимки из их страниц в соцсетях.
- Меган Маркл и Серена Уильямс
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Бывшая звезда сериала «Форс-мажоры» и титулованная американская теннисистка впервые встретились в 2010 году на «Суперкубке» в Майами. Спустя четыре года они сблизились на одном из спортивных мероприятий.
Судя по Инстаграму Уильямс, она не только получила приглашение на королевскую свадьбу подружки, но даже побыла в роскошном доме Маркл, когда та еще жила с принцем Гарри в Великобритании.
- Райан Рейнольдс и Сандра Буллок
Эти голливудские актеры на своем примере доказывают, что дружба между мужчиной и женщиной все-таки существует. Когда-то Рейнольдс поддержал Буллок во время ее бракоразводного процесса с Джейссом Джеймсом. Позже они сыграли влюбленных в комедии «Предложение». Райан и Сандра заявили, что на съемках у них не возникло романтических чувств, наоборот, фильм укрепил их дружбу.
- Ани Лорак и Лилия Подкопаева
Певица Ани Лорак и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева дружат очень давно. Знаменитости часто встречаются и делиться совместными кадрами в соцсетях. Кроме того, не для кого не секрет, что Лилия назвала дочь Каролиной в честь подруги (Каролина – настоящее имя Лорак – ред.), и даже предложила артистке стать крестной мамой малышки.
- Иэн МакКеллен и Патрик Стюарт
Эти британские актеры дружат с тех пор, как впервые сыграли на одной сцене в театре. Мужчины часто подшучивают друг на другом, в том числе и в эфирах различных телешоу. Иногда они даже могут себе позволить поцеловаться в губы на публике.
- Роберт Дауни-младший и Мэл Гибсон
Голливудские красавчики Роберт Дауни-младший и Мэл Гибсон подружились на съемках фильма «Эйр Америка» в 1990 году. Дауни-младший однажды даже публично заступился за Гибсона после его скандального развода с Оксаной Григорьевой в 2011 году.
- Брэд Питт и Джордж Клуни
Джордж Клуни признается, что очень рад, что Брэд Питт его друг. Вместе мужчины снимались в картине «11 друзей Оушена». Поговаривают, что актеры ранее любили вдвоем проводит время за азартными играми. Также они вместе занимались благотворительностью и проводили выходные.
- Николь Кидман и Наоми Уоттс
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Знаменитые австралийки, несмотря на то, что были однокурсницами, подружились только во время кастинга на одну и ту же роль в конце 80-х. Тогда победа досталась Кидман. Однако спустя несколько лет лучшим подругам все-таки посчастливилось сыграть вместе в «Флирте». Позже обе перебрались в Голливуд. Николь довольно быстро стала востребованной. А вот у Наоми все шло не очень гладко. Было время, когда она бедствовала. Но актриса не отчаивалась и продолжала строить карьеру в Штатах. Конечно же не обошлось, без поддержки подруги. Уоттс признавалась, что без Кидман точно сломалась бы. Позже пришла очередь Наоми утешать подругу после тяжелого разрыва с Томом Крузом.
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